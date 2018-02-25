AK Parti Kocaeli 6. Olağan İl Kongresi

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Biz burada çalışacağız, Mehmetçiğimiz orada çalışacak, her bir insanımız bu güzel ülke için elinden gelenin en iyisini yapacak ve Allah'ın izniyle o ecdada layık bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Kocaeli 6. Olağan İl Kongresinde konuşan Işık, Kocaeli'nin çok güzel bir insan yapısına sahip olduğunu ve insanlarının çok çalışkan olduğunu anlattı.

Kocaeli'nin Türkiye'nin müstesna şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Işık, "Türkiye'nin en çok üreten, vergi veren şehri Kocaeli. Kocaeli bütün ülkeye çok büyük katkı yapıyor ama aynı zamanda daha önce CHP'nin kalesi olarak görünen Kocaeli şu anda AK Parti'nin kalesi konumuna geldi." dedi.

En batıda AK Parti'ye en güçlü desteği veren kentin Kocaeli olduğunu ifade eden Işık, "Bunun çok anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Kocaeli 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde hiçbir belediyeyi kaybetmedi. Şu anda da bütün belediyelerin AK Partili olduğu en batıdaki il Kocaeli. Allah'a hamd olsun bu aslında tesadüfen olmadı. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 yılı aşkındır bu ülkeye verdiğimiz hizmetin Kocaeli halkı tarafından takdir edilmesidir." ifadelerini kullandı.