AK Parti Kocaeli 6. Olağan İl Kongresi

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Biz burada çalışacağız, Mehmetçiğimiz orada çalışacak, her bir insanımız bu güzel ülke için elinden gelenin en iyisini yapacak ve Allah'ın izniyle o ecdada layık bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.
İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Kocaeli 6. Olağan İl Kongresinde konuşan Işık, Kocaeli'nin çok güzel bir insan yapısına sahip olduğunu ve insanlarının çok çalışkan olduğunu anlattı.
Kocaeli'nin Türkiye'nin müstesna şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Işık, "Türkiye'nin en çok üreten, vergi veren şehri Kocaeli. Kocaeli bütün ülkeye çok büyük katkı yapıyor ama aynı zamanda daha önce CHP'nin kalesi olarak görünen Kocaeli şu anda AK Parti'nin kalesi konumuna geldi." dedi.
En batıda AK Parti'ye en güçlü desteği veren kentin Kocaeli olduğunu ifade eden Işık, "Bunun çok anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Kocaeli 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde hiçbir belediyeyi kaybetmedi. Şu anda da bütün belediyelerin AK Partili olduğu en batıdaki il Kocaeli. Allah'a hamd olsun bu aslında tesadüfen olmadı. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 yılı aşkındır bu ülkeye verdiğimiz hizmetin Kocaeli halkı tarafından takdir edilmesidir." ifadelerini kullandı.
- Mehmetçiğe selam
Kocaeli'nin her zaman iyinin ve hizmetin yanında olduğuna işaret eden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kocaeli'nin AK Parti iktidarının verdiği hizmetlere, AK Parti'nin politikalarına verdiği destek bugün Kocaeli'yi bir AK Parti kalesi haline getirdi ama elbette bunun yanında Kocaeli'yi diğer şehirlerden ayıran bir temel fark da Kocaeli'nin teşkilat kültürü. Kocaeli kurulduğu günden bu yana gerçekten çok farklı bir teşkilat kültürüne sahip oldu. Birliğin, beraberliğin ve uyumun zirvede olduğu bir şehir oldu. Kocaeli'de teşkilatta görev alan her bir arkadaşım üzerine düşenin en iyisini yapma gayretinde oldu ve her seçim biz bunun çok güzel meyvelerini aldık. Bugün eğer Kocaeli yüzde 56,5 oy oranına ulaştıysa bunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın ülke politikalarının yanı sıra Kocaeli teşkilatının da çok büyük katkısı var."
Kongreyle Türkiye'nin istikrarına, büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına katkı sunduklarını dile getiren Işık, sözlerini, "Biz bu salonda bu toplantıyı yaparken Mehmetçiğimiz de Afrin'de ülkemizin milli güvenliğini sağlamak, ülkemizin bekasına tehdit olan terör örgütlerini imha etmekle meşgul. Buradan tüm Mehmetçiklerimize selamlarımızı iletiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun, Allah muzaffer eylesin. Biz burada çalışacağız, Mehmetçiğimiz orada çalışacak, her bir insanımız bu güzel ülke için elinden gelenin en iyisini yapacak ve Allah'ın izniyle o ecdada layık bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." diye tamamladı.
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