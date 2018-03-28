AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker:

1994 yerel seçimlerinde "haftada bir kez suyu akıtacağız" şeklinde seçim vaadinde bulunulduğuna değinen Şeker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmasıyla İstanbul'da su sorununun ciddi anlamda giderildiğini ve gelecek için yatırımlar yapıldığını aktardı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Gelecekte su savaşlarının çıkmaması ve insanlık için suyu iyi kullanmak zorundayız. Su, stratejik bir doğal kaynaktır. Suyun geleceği, insanlığın ve dünyadaki tüm canlıların geleceğidir." dedi.

Araştırmalara göre, 2025 yılına kadar dünyanın üçte birinin su kıtlığından etkileneceğini 20 yıldan az bir sürede Afrika'da yeterli ve temiz su bulamayan insan sayısının 600 milyona ulaşacağını aktaran Şeker, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığına işaret etti.

Türkiye'nin kişi başına düşen yıllık su miktarına göre, su azlığı yaşayan ülke konumunda bulunduğunu belirten Şeker, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meydana gelen iklim değişiklikleri ve kuraklıklar tatlı su kaynaklarını azaltmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de kişi başına yıllık tüketilebilir su miktarının şimdi bin 600 metre küp olduğunu, TÜİK araştırmalarına göre, 2030'da bu oranın yaklaşık bin 120 metreküpe düşeceğini bildiren Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su tasarrufu insanla başlar ve insanla biter. Bu nedenle kuraklık olsun ya da olmasın suyu doğru kullanmak zorundayız.

Su sorununun çözümüne öncelikle insanların suya bakış açılarını sorgulamakla başlanmalıdır.

Günlük yaşamda sıklıkla duyduğumuz; sudan ucuz,

sudan bahane ve benzeri deyimler ne yazık ki suyun sınırsız, ucuz ve önemsiz bir kaynak olduğunu izlenimini vermektedir. Öncelikle bunu ortadan kaldırmalıyız. Gelecekte su savaşlarının çıkmaması ve insanlık için bu kadar değerli bir kaynağı, suyu iyi kullanmak zorundayız. Su, stratejik bir doğal kaynaktır. Suyun geleceği, insanlığın ve dünyadaki tüm canlıların geleceğidir."