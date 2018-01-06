AK Parti kongresinde dikkat çeken görüntü

Yıldırım, "Önüne gelen ülkelere ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki; Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında hakkın sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Ülkemize komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız" dedi. Başbakan Yıldırım, ana muhalefetteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Bol keseden atmakla' suçlayarak, "Üfle babam üfle. Yalanın da bir endazesi (ölçü) var kardeşim. Bak Nevşehir atasözünde ne deniyor; Nevşehir'in kızına gümüş takılmaz, erkeğine hava atılmaz, şekil yapılmaz" diye konuştu.
Başbakan'ın Nevşehir'de konuşmasında ise salonda asılı duran bir pankart, KHK çıkışıyla polemik yaratan 'Abdullah Gül'e mesaj mı veriliyor' sorusunu akıllara getirdi. Pankartta, "Siyasete sonsuza kadar saygımız var. İhanete asla tahammülümüz yok." yazısı dikkat çekti.
Olağan kongreye tek liste ile giren Mustafa Davut Yanar, il başkanı seçildi.
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