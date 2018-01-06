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AK Parti kongresinde dikkat çeken görüntü

POLİTİKA HABERLERİ | 06.01.2018 16:26 | Son Güncelleme 1 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Nevşehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin komşularına yönelen tüm oyunları bozacağını söyledi. Salona asılan "Siyasete sonsuza kadar saygımız var. İhanete asla tahammülümüz yok." pankartı KHK eleştirisi ile dikkatleri üzerine çeken Abdullah Gül'e mesaj olarak yorumlandı

AK Parti kongresinde dikkat çeken görüntü

Yıldırım, "Önüne gelen ülkelere ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki; Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında hakkın sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Ülkemize komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız" dedi. Başbakan Yıldırım, ana muhalefetteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Bol keseden atmakla' suçlayarak, "Üfle babam üfle. Yalanın da bir endazesi (ölçü) var kardeşim. Bak Nevşehir atasözünde ne deniyor; Nevşehir'in kızına gümüş takılmaz, erkeğine hava atılmaz, şekil yapılmaz" diye konuştu.

Başbakan'ın Nevşehir'de konuşmasında ise salonda asılı duran bir pankart, KHK çıkışıyla polemik yaratan 'Abdullah Gül'e mesaj mı veriliyor' sorusunu akıllara getirdi. Pankartta, "Siyasete sonsuza kadar saygımız var. İhanete asla tahammülümüz yok." yazısı dikkat çekti.

Olağan kongreye tek liste ile giren Mustafa Davut Yanar, il başkanı seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ak parti Başbakan Binali Yıldırım

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