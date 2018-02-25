AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kocaeli 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Başbakan Yıldırım asker kamuflajı giyerek konuşmasını sürdürdü. Salonun büyük çoğunluğunun da asker kamuflajı giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



Başbakan Yıldırım, "Afrin'de kahramanlarımız bütün bölücü terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor ama şimdi orası avuç içi kadar bir yer, biz oraya gidersek onların işine engel oluruz ama eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız." dedi.

CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ



Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden ve bütün bir milletin infialle karşıladığı cinsel istismar konusunda da gerekli düzenlemeyi yapma çalışmalarını başlattık ve önümüzdeki günlerde Meclis'e getireceğiz." diye konuştu.