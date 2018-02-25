AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kocaeli 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Başbakan Yıldırım asker kamuflajı giyerek konuşmasını sürdürdü. Salonun büyük çoğunluğunun da asker kamuflajı giymesi dikkatlerden kaçmadı.
Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Başbakan Yıldırım, "Afrin'de kahramanlarımız bütün bölücü terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor ama şimdi orası avuç içi kadar bir yer, biz oraya gidersek onların işine engel oluruz ama eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız." dedi.
CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ
Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden ve bütün bir milletin infialle karşıladığı cinsel istismar konusunda da gerekli düzenlemeyi yapma çalışmalarını başlattık ve önümüzdeki günlerde Meclis'e getireceğiz." diye konuştu.
Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin
AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!
Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
FETÖ kumpaslarının her ayağında rol aldı! Herkesi o götürüyordu, şimdi o gitti
Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı
Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti
Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum