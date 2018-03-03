Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Biz burada kongre icra ederken şu anda Mehmetçiklerimiz Racu'yu fethettiler, Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte. Allah onlardan razı olsun. Allah nice fetihlerin önünü açsın. Allah, sadece toprakları değil gönülleri fethetmeyi nasip eylesin." dedi. Davutoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen, AK Parti Konya 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Mehmetçik'in mücadelesinin devam ettiğini belirten Davutoğlu, "Biz burada kongre icra ederken, şu anda Mehmetçiklerimiz Racu'yu fethettiler, Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte. Allah onlardan razı olsun. Allah nice fetihlerin önünü açsın. Allah, sadece toprakları değil gönülleri fethetmeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı. - "Bugün Afrin'de destanlar yazılıyor"

Türkiye güçlendikçe, mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam ettikçe, ülkenin önüne set çekmek isteyenlerin birtakım kumpaslar kurduğunu anlatan Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi: "Bu kumpasların devamı mahiyetinde Suriye üzerinden Türkiye kıskaca alınmaya çalışıldığında da elhamdülillah dirayetle, kararlılıkla üstüne gidildi ve bugün Afrin'de destanlar yazılıyor. Allah bu yolu açanlardan razı olsun. Şunu, başta Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi konuşanlar bilmelidir; Türkiye'nin Suriye politikası her daim Suriye halkının ve Suriyelilerin iradesiyle aynı ölçüde gelişmiştir. Bu politikanın esası öncelikle barışçıl çözümdü. Yaklaşık bir yıl, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hepimiz bu Esad'ı kendi halkına karşı savaşmamak için, kendi ordusunu kendi halkına karşı ileri sürmemek için ikna etmeye çalıştık. Doğru da yaptık. O bunu dinlemeyince, mülteciler kapımıza geldiğinde o zavallı kardeşlerimize, zulümden kaçan kardeşlerimize kucak açtık. Doğru da yaptık. Eğer açmasaydık, onlarda aynı günlerdir televizyonlarda izlediğimiz Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırınalarına muhatap olacaklardı."

- "Yiğit Mehmetçik ile aynı topraklarda kan döküyor" Suriye muhalefeti barışçıl bir çözüm aradığında onlara ülke kapılarını açtıklarına işaret eden Davutoğlu, "Eğer açmamış olsaydık, bugün Astana'da, Soçi'de, Cenevre'de Türkiye ile beraber oturan Suriye muhalefeti olamazdı." dedi. Ahmet Davutoğlu, Özgür Suriye Ordusu'nun Türkiye tarafından güvenliğinin sağlanması için özellikle sınırda tutulduğuna vurgu yaparak, konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün eleştirilen o Özgür Suriye Ordusu yiğitleri, yiğit Mehmetçik ile aynı topraklarda kan döküyor. Selam olsun Suriye'nin yiğit insanlarına ve onlara yardıma koşan, Türkiye'yi kuşatmadan kurtaran Mehmetçik'e. Doğu Guta'da katliam yapanlara sesini çıkarmayanlar, Türkiye'ye 'Afrin operasyonunu durdurun' diyorlar. Suriye'ye her türlü milisi sokanlara ses çıkarmayanlar, 'Siz niye Özgür Suriye Ordusu'na destek oluyorsunuz' diye soruyorlar. YPG'ye destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ne ses çıkarmayanlar, Türkiye'nin kendi sınırlarını koruma teşebbüslerine engel olmaya çalışıyorlar. Kim ne yaparsa yapsın, bugün Türkiye'ye kurulan bütün tuzakları yıkacak, yerle bir edecek bir AK Parti iktidarı vardır."

- "Trol ahlaksızlığına karşı seferberlik ilan etme günüdür" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki "istifa" iddiaları üzerine, "Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birliğini, beraberliğini bozmaya yönelik adımlardır." açıklamasını yaptığını hatırlatan Davutoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu doğru ve haklı çıkışı buradan bir kez daha teyit ediyor, takdirle karşılıyoruz. Bir hareket içinde ya dava ahlakı olur, ya trol ahlakı. İkisi birden olmaz. Çünkü trol ahlakı bu hain FETÖ çetesinin bize bulaştırdığı bir hastalıktır. Kimliğini, kişiliğini saklayan, haysiyetsiz birtakım insanlar, sosyal medyanın perdesi arkasına saklanıp, bu davaya ömrünü, gecesini, gündüzünü, terini katmış insanlara itibar suikasti yapmaya kalktılar. Konya ve Türkiye'deki dava arkadaşlarımız bilir. Bütün bunları sabırla karşılayan ve bunlara karşı sadece Rabbine ve milletine sığınan bütün kardeşlerime sesleniyorum; bugün Cumhurbaşkanımızın işaretiyle, bu trol ahlaksızlığına karşı seferberlik ilan etme günüdür. Kim bu hareketin içine fitne sokmaya kalkarsa, kim bu hareketin fertlerini birbirine karşı kışkırtmaya çalışırsa, kim en ağır iftiralarla, sahte kimliklerin arkasına saklanıp, bu topraklara gönlünü vermiş insanları rencide etmeye kalkarsa hepsine karşı omuz omuza durmalıyız. Kim olursa olsun. Çünkü trol ahlaksızlığı aslında bir ahlak terörüdür. Terörün iyisi kötüsü olmadığı gibi trolün de iyisi kötüsü, bizim yanımızda veya karşımızda olanı olmaz."