AK Parti Konya 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor, Racu'yu da teröristlerden temizlediler." dedi. Yıldırım, partisinin Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun da yer aldığı salonda "Sayın Başbakanım" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, partilileri selamladı. Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'de terörle mücadele ederken hayatını seve seve feda eden şehitler başta olmak üzere bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı, uzun ömür dileyen Yıldırım, "Bu yiğitler, bu bayrak için bu vatan için canlarını verdiler. Onlara borcumuz var. Bu borcu ödemek için birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize gözümüz gibi sahip çıkacağız. 81 milyonu kardeş bileceğiz, kardeş olacağız. Aramıza ayrı gayrı, fitne fesat tohumu ekmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu. - "Daha çok gayret edeceğiz, demokrasimizi daha da güçlendireceğiz"

Hazreti Mevlana'nın, "Dağınıklık, perişanlık, insanların birbirleriyle anlaşamamaları, hep nifaktan, ikiyüzlülükten meydana gelir. Rahatlık, huzur, kutluluksa birlikten doğar. Bir memlekette birlik olmazsa o memleket perişan olur." sözünü hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Bu nasihata kulak veriyoruz. İşte burada 81 milyonun kardeşliğini görüyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Boşnak, Alevi, Roman, Sünni hep biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Daha çok gayret edeceğiz, demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Çok çalışacağız, ülkemizi ve bayrağımızı çok daha yükseklere çıkaracağız. İşte o zaman aziz şehitlerimize borcumuzu ödemiş oluruz. Ak kadrolar, ak kadınlar, gençler, sizler Türkiye'nin bugünü, gururu, yarınısınız, geleceğisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Allah inandığımız bu yoldan bizleri ayırmasın. Konya'nın huzuru, kardeşliği, buradan bütün coğrafyaya hatta bütün dünyaya yayılsın. Hazreti Mevlana'nın irfanı bütün insanlığın sıkıntılarına şifa olsun." Konya'nın, Anadolu'nun kalbi olduğunu, Hazreti Mevlana, Şemsi Tebrizi, Sadreddin Konevi, Anadolu'nun, Selçuklu'nun ve Cumhuriyet'in manevi mimarlarının bu şehirde bulunduğunu belirten Yıldırım, "Allah bu ülkeye hizmet etmiş bütün dava adamlarına, irfan sahiplerine gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Konya'nın, Türkiye'ye kazandırdığı lider, 28 Şubat'ta vefatının seneidevriyesini andığımız cennet mekan Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle anıyoruz." dedi.

- "Onun tek bir derdi vardı; değerleriyle barışık bir Türkiye" Erbakan'ın, Türkiye'nin zor şartlarında siyaset yaptığını hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Bütün baskılara, tehditlere, imkansızlıklara rağmen hocamız, duruşunu bozmadan davasını anlattı. Onun tek bir derdi vardı; değerleriyle barışık bir Türkiye. O, Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği için çalıştı. Çatışmayı gerilimi değil emeği, alın terini, Hakk'ı esas aldı. Sultan Alparslan'ın, Sultan Fatih'in, Abdülhamid Han'ın izinden gitti. Onun tarih şuurunda Cumhuriyet'in kazanımları, Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun hattıyla buluştu. 'Önce ahlak ve maneviyat' dedi. Maneviyatı reddederek hiçbir yere varılamayacağını söyledi. Anadolu'nun temiz gençlerine büyük hedefler gösterdi. Halka ve milli iradeye saygısı olmayan vesayetçiler tarafından ne yazık ki milletine hizmet etmesi engellendi." 28 Şubat sürecinde siyasete ve demokrasiye doğrudan müdahale edildiğini, halkın seçtiği hükümetin zorbalıkla düşürüldüğünü dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"28 Şubat siyasi tarihimizde kara bir lekedir. Sermaye, medya, sivil toplum kuruluşları da ne yazık ki bu darbeye destek verdi. Darbeciler, yaptıkları işin bin yıl süreceğini iddia ettiler ancak zulüm ile abat olan er geç berbat olur. Gençler, 28 Şubatçılar berbat oldular mı? Şimdi hesap veriyorlar mı? Verecekler. Her kim siyasi iradeye, millet iradesine karşı çıkarsa yaptığının hesabını da mutlaka verecek. Bu zilleti yapanlar unutuldu ancak bu ihaneti yapanları bu millet unutmayacak. Uydurdukları irtica yaftasıyla milletin değerlerine saldırdılar. Vatanın öz evlatlarına ülkeyi dar ettiler." - Afrin mesajı Bu sırada salondaki partililerin "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganına Yıldırım, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz, destan yazıyor, Racu'yu da teröristlerden temizlediler. Eğer ihtiyaç olursa sizler, her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz." karşılığını verdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini sırasında Konya'nın, 81 milyon vatan evladının FETÖ'ye karşı dimdik durduğunu, darbecilere darbeyi vurduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti: