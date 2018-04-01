AK Parti Konya Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Önümüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arkamızda da sizin gibi gençler olduktan sonra sırtımız yere gelmez. İnşallah 2019'un şifresi de anahtarı da sizsiniz." dedi.
Sorgun, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.
Tek aday olan Ahmet Murat Koru'nun İl Gençlik Kolları Başkanı seçildiği kongrede konuşan Sorgun, birçok partinin kongrelerini büyük salonlarda yapmaya cesaret edemediğini söyledi.
Sorgun, "Önümüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arkamızda da sizin gibi gençler olduktan sonra sırtımız yere gelmez. İnşallah 2019'un şifresi de anahtarı da sizsiniz. Herkes 2019'un öneminden bahsediyor. Ama 2019'un şifresi de anahtarı da sizsiniz. Sizlerin coşkusunu gördükten sonra bugün buradan bir aşkla ve şevkle gideceğim." diye konuştu.
Yarın Konya'nın Ereğli ilçesinde şehit Emre Dut'u toprağa vereceklerini belirten Sorgun, tüm şehitlere de Allah'tan rahmet diledi.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da gençlik kolları olarak 68. il kongresini gerçekleştirdiğini aktardı.
İlçe gençlik kolları kongrelerinin de tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Ecertaş, şunları kaydetti:
"Konya bugüne kadar partimizin en güçlü olduğu illerden birisi olmuştur. Gençlik kolları olarak Türkiye'nin her yerinde çalışmalarımızı sürdürürken en çok ilham aldığımız yerlerden biri de Konya'dır. İnşallah şu anda gençlik kollarımızın yaptığı çalışmalarla bu gücün daha yukarı çıkacağını ümit ediyorum. Biz gençlik kolları olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da mahalle başkanından ilçe başkanına kadar kendimizi yetiştireceğiz ve yaptığımız işleri en kaliteli şekilde yapmanın peşinde olacağız."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşurken okuduğu şiirle büyük ilgi gören 9 yaşındaki Hızır Halis Ziya Özdemir'de kongrede, okuduğu şiirle duygulu anlar yaşattı.
Kongreye, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.
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