AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Kongresi gerçekleştirildi

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezinde yapılan kongrede konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti’nin gençlere büyük önem verdiğini söyledi. “Bizim gençlik konusunda bir kızıl elmamız var” diye konuşan Angı, “Biz imanına, inancına, maneviyatına sahip bir gençlik istiyoruz. Biz sanatıyla, kültürüyle, estetiğiyle, zirvede bir gençlik istiyoruz. Biz aklıselim, ilimde, fende, teknikte, tefekkürle en ileride bir gençlik istiyoruz. Bunun için kendinizi tek bir alanda değil, bu alanların hepsinde geliştirmeniz gerekiyor. AK Parti gençliğine de yakışan budur. Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık. Aziz milletimizin emaneti olan bu görevleri vakti, saati geldiğinde sizler devralacaksınız” ifadelerini kullandı. 2023 hedefleri doğrultusunda 2019 yılında yapılacak seçimlerin bir seçimden çok daha fazla önem taşıdığını kaydeden Angı, “Türkiye olarak 2023’ü hem hedeflerimiz itibarıyla, hem de tarihe kalıcı bir iz bırakmak için çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bundan sonra amacımız; yönetim kurulumuz, kadın ve gençlik kollarımız, tüm teşkilat üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz ve gönüldaşlarımızla ilk hedefimiz olan 2019 seçimlerine partimizi, en yüksek oy oranına taşımaktır. Çünkü biliyoruz ki, bundan sonra yapılacak seçimler sadece Türkiye için değildir tüm mazlum ve mağdur coğrafyanın seçimleridir” dedi.

“2019’un şifresi de anahtarı da sizsiniz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, 2019’un şifresinin de anahtarının da gençler olduğunu dile getirerek, "Önümüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arkamızda da sizin gibi gençler olduktan sonra sırtımız yere gelmez. Sizlerin coşkusunu gördükten sonra bugün buradan aşkla ve şevkle gideceğim" diye konuştu.

“Konya bize hep güçlü destek vermiştir”

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da gençlik kolları olarak 68. il kongresini gerçekleştirdiğini aktardı. İlçe gençlik kolları kongrelerinin de tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Ecertaş, şunları kaydetti: “Konya bugüne kadar partimizin en güçlü olduğu illerden birisi olmuştur. Gençlik kolları olarak Türkiye’nin her yerinde çalışmalarımızı sürdürürken en çok ilham aldığımız yerlerden biri de Konya’dır. İnşallah şu anda gençlik kollarımızın yaptığı çalışmalarla bu gücün daha yukarı çıkacağını ümit ediyorum” dedi.

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ise, önemli, telaşlı, uzun bir yolun kendilerini beklediğini dile getirerek, “8 Kasım 2017’de göreve gelmiştik. Bugün yaklaşık 5 ay sonra kutlu kongremiz ile yolumuza devam ediyoruz. Çok kısa vadede tamamladığımız ilçe kongrelerimiz ile 31 ilçemizde teşkilatlanmamızı tamamladık, mahalle teşkilatlanmalarımızı ve üye çalışmalarımızı hızla bugünden sonra yapmaya gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“AK Parti ile Konya’nın büyük kazanımları oldu

Sözlerine Ahmet Murat Koru’ya yeni dönemde başarılar dileyerek başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, “AK Parti iktidarları döneminde Konya’mızda çok önemli kazanımlarımız oldu. Bu süreçte belediyecilik açısından da çok önemli bir başarı hikayesine hep birlikte imza attık. Görev yaptığımız dönemde gençlik kollarımızın büyük desteğini gördük. Bu anlamda Konya’daki belediyelerimiz adına gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Biz de Konya belediyeleri olarak elimizden geldiğince Gençlik Merkezilerimizle, Mesleki Eğitim Merkezlerimizle, Medeniyet Okulu, Değerler Eğitimi çalışmalarımızla eğitime destek çalışmalarımızla destek vermeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek liste ile girilen kongrede Ahmet Murat Koru AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.