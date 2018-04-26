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AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, milletvekili adayı olmayacağını söyledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, milletvekili adayı olmayacağını söyledi


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