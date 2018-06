AK Parti Konya milletvekili Altunyaldız: TANAP Enerji devi ülkelere barış mesajı veriyor

İSTANBUL, (DHA) -TÜRKİYE ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıldır süren ve Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP)’ı değerlendiren AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, TANAP’ın Türkiye ve Avrupa ülkeleri için önemini vurguladı. Projenin enerjide dışa bağımlı olan ülkelere pozitif bir mesaj verdiğini belirten Altunyaldız, “Enerji barış içindir, enerji insanlığın refahı ve öngörülebilir bir düzeyde yaşaması için vardır” dedi. TANAP projesi ile Azerbaycan Şah Deniz petrolünün Avrupa Birliği’ne ilk defa Güney Gaz Koridoru’ndan farklı bir kaynaktan ulaştırılacağını belirten Altunyaldız, bu projeyle gaz çeşitliliğinin de artırılacağını kaydetti. Altunyaldız, BOTAŞ ile yüzde 30 oranında ortaklık olduğunu ve üretimden nihai tüketiciye ulaşana kadar Türkiye’nin projede büyük önem arz ettiğine dikkat çekerek, sadece Türkiye’nin bu projeden 6 milyar metreküp kaynak sağlayacağını dile getirdi. “Bu proje ile Avrupa Birliği’ne ‘Enerji barış içindir, enerji insanlığın refahı ve öngörülebilir bir düzeyde yaşaması için vardır’ mesajı veriyoruz” ifadesini kullanan Altunyaldız, projeden Türkiye’nin büyük kazanımları olduğunu belirterek, “Türkiye bu projeyle küresel kabiliyetlerini ve enerjide yapıcı ülke olma konumunu güçlendiriyor, Azerbeycan ile kardeşlik hukukunu maksimum derecede artırıyor. Ayrıca hem mühendislikte hem istihdamda hem de tedarikte önemli bir ülke olduğunu gösteriyor. Bu projede ülke içerisinde yer alan boruların yüzde 80’inin Türkiye tarafından tedarik edildiğini hatırlatarak söylüyorum” dedi. BOR MADENİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, Çin'li Dalian Jinma şirketi ile Eti Maden anlaşması kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağına dair yaptığı açıklamayı hatırlatan Altunyaldız, tesisin Türkiye için büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı ve konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Başta Savunma Sanayi olmak üzere endüstrinin her alanına hizmet edebilecek bir işbirliğine gidiyoruz. Bir başka ülkeyle işbirliği yapmak suretiyle borumuzu işleyecek ve bundan uç ürünler üreterek tonunu 400-500 bin dolara satabilecek konuma getireceğiz. Borun katma değerini neredeyse 2 bin kat artıracağız. Başta savunma sanayi olmak üzere çeşitli çalışmalar başlattık. İnşallah bütün bu çalışmaların sonucunda milli enerji ve maden politikasının üzerine inşa ettiğimiz bor madenimiz farklı bir işleme yöntemiyle başta kendi endüstrimizi besleyecek; bunun yanında değerlenerek katma değeri artacak, ülkemizi ve ekonomimizi stratejik olarak yüksek oranlı katkı veren bir model ve ürün haline gelecek” “İTHALATTAN İHRACATA DÖNÜŞ YAPTIK” Türkiye’nin savunma sanayi alanında yerli teknoloji üretmeye devam edeceğini belirten Altunyalduz, “Bunun yanı sıra bilişim ile teknolojiyi entegre edecek ve maksimum düzeyde yerli kaynaklarla ve yerli mühendislikle Türkiye’nin savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu arada küresel işbirlikleri ile alabileceğimiz yol varsa onları da alacağız ki bu konuda açık olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Savunma sanayisinde çok önemli mesafeler aldık, kendi milli silahlarımızı üretir noktaya geldik. Savunma sanayi ihracatımızın 3-4 milyar dolara çıkarttık. Türkiye savunma sanayi ürünü ihraç eden konuma geldi. İthalattan ihracata dönüş yaptık” diye konuştu. “TÜRKİYE TEK BAŞINA 1.4 MİLYON İSTİHDAM SAĞLADI” Türkiye’nin birikimleri ve kazanımları ile bugünlere geldiğine dikkat çeken Altunyaldız, Türkiye’nin büyük bir ivme kazandığını belirtti. Bu başarılarla enflasyon rakamlarındaki büyümenin sürpriz olmadığını ifade eden Altunyaldız, “Türkiye 2002 yılından bugüne kadar ürettikleri ve ihraç ettikleriyle ortalama 5.7 büyümeyi başardı. O yıllarda Avrupa birliği ortalamasındaki yüzde 35’e denk gelen gayrisafi milli hasılası bugün yüzde 60’ların üzerine çıktı. Türkiye, OECD ve G20 içerisinde en yüksek büyüme oranına sahip olan ülke oldu. Çin ve Hindistan ile yarışmaya başladı. Sadece 2017 yılında 1.3 milyona yakın istihdam oluşturuldu. 28 Avrupa ülkesi 1.9 milyon istihdam oluştururken, Türkiye tek başına 1.4 milyona yakın istihdam sağladı” dedi. “TÜRKİYE 15 YILDA 196 MİLYAR DOLAR YABANCI SERMAYE ÇEKTİ” Türkiye’ye gelen yabancı yatırımın terör saldırılardan ve provokatif hareketlerden etkilenmediğini belirten Altunyaldız, “Türkiye, büyüyen, gelişen, dinamik, tüketen ve ürettiğini dünyanın dört bir tarafına satma ve dağıtma gücüne erişen bir pazar. Üretmeyi öğrendik ve katma değerli üretmeye doğru yol almaya başladık. Yetkinliklerimizi geliştirdik. Türkiye iç pazarıyla birlikte çevresindeki pazarlara doğrudan ulaşabilen bir ülke olması avantajıyla 2002’den 2017’ye kadar 196 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye çekti. Türkiye, girişimcisiyle birlikte insiyatif alan ve yaptığı yatırımları dünyanın her yerine özgüvenle ulaştırmayı pratik hale getirmiş bir ülke” dedi. “KÜRESEL MESELELERDE İRADEMİZİ ORTAYA KOYARAK MAZLUMUN YANINDA OLUYORUZ” ABD’den sonra en fazla insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Altunyaldız, Türk ekonomisinin yılda yaklaşık 8 milyar doları aşan bir insani yardım yapacak güce sahip olduğuna vurgu yaptı. Kişi başına düşen milli gelir oranında ise Türkiye’nin ABD’yi büyük farkla geçtiğini söyleyen Altunyaldız, “Hem mazlumun yanında hem de dünyadaki diğer küresel meselelerde sözünü ve iradesini ortaya koyan bir Türkiye’nin yürüyüşünü ortaya koyuyoruz. Bu insani yardım; siyasi kararlılık, ekonomik güç, üreten ve pazarlayabilen ekonomiyle birlikte ayakta kalabilen bir ekonomiye sahibiz” diye konuştu. “TÜRKİYE MARKALAŞMADA REKABETÇİ ÜLKELERLE AŞIK ATAR” Türkiye’de markalaşma programını değerlendiren Altunyaldız, “Bu süreçte küresel ve yerli aklı, birikimi ve tecrübeyi birleştirerek ortaya koyduk. Her sektörden 200’e yakın markamız var. İşletmelerimizde ki Ar-Ge merkezi sayısı 200’lerden 900’ün üzerine çıktı. Dünyanın en önemli ilk on ekonomisinden birisi olma yolundaki hedefine emin adımlarla yürüyor. Biz özgüvenimizi temin ettik. Dünyanın en rekabetçi ülkeleriyle aşık atabiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.