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AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Kadınlara karşı yapılmış, kadın vekile karşı yapılmış hareketin kendisine yakışmadığını söylemek istiyorum, kınıyorum” dedi.AK Parti Konya Milletvekili Erdoğan, TBMM’de AK Parti kadın milletvekilleri ile basın toplantısı yaptı.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Kadınlara karşı yapılmış, kadın vekile karşı yapılmış hareketin kendisine yakışmadığını söylemek istiyorum, kınıyorum” dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Erdoğan, TBMM’de AK Parti kadın milletvekilleri ile basın toplantısı yaptı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde konuşurken kadınlara hakaret ettiğini belirterek, “Sayın Genel Başkan ‘egemenliğin devredilemeyeceği konusunda vurgulu cümleler sarf ediyor. Bu noktada dün Grup Başkanvekilleri ve 15 milletvekili ile birlikte açıklama yapıldı. Açıklamanın başında şu sarf edildi: ‘Genel Başkanımızın emriyle, direktifiyle...’ ve çıktı kürsüden bu emri, direktifi görmezden gelerek egemenlikten bahsetti, milletin verdiği oylardan egemenliğe vurgusundan bahsetti ve milli gücün, milli egemenliğin gürcünün devredilmeyeceğinden bahsetti. Oturduğumuz yerden cevap olarak, ‘siz bu egemenliği milletvekillerinizi istifa ettirerek yaptınız. Kiraya verdiniz’ dedik. Haddini de aşarak, ‘siz özel bir rahatsızlığınız var mı’ diyerek bize hitap etti” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şöyle konuştu:
“Bizim özel bir rahatsızlığımız yok. Belli ki onun özel bir rahatsızlığı var. Bu özel rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’yi rahatsız ediyor. Rahatsız ettiğini de sandıkta cevap olarak alacaktır. Kadınlara karşı yapılmış, kadın vekile karşı yapılmış hareketin kendisine yakışmadığını söylemek istiyorum, kınıyorum.”
AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Kılıçdaroğlu’nun egemenlik konusu gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakarete varan sözleri sarf ettiğini söyleyerek, kendilerinin 1990’lı yıllardaki Güneş Motel konusunu hatırlattıklarını ve Kılıçdaroğlu’nun ‘dedikodu yapacaksanız dışarı çıkın’ dediğini hatırlattı. Taşkesenlioğlu, “Kılıçdaroğlu zihniyetinde kadın ya dövülmeli, ki bundan bir müddet önce ‘Eğer erkeğin dışarıda sorunları varsa, içeride kadın dövülmeli’ gibi bir insana yakışmayacak sözler kullanmıştır. Bugün dedikodu etmeyi kendisi yaptı ve bugünde seçilmiş milletvekillerine bu ifadeyi yakıştırarak kendi siyasi duruşunu, ilkesini maalesef bir kez daha ortaya koymuştur. Dün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde siyasi ilkesizliğin ve millet egemenliğine vurulmuş bir darbenin örneğini yeniden görmüş olduk. Dün 15 tane vekil kendilerine oy verilmiş millete sorulmadan maalesef sanki irade Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanındaymış gibi davranıp milleten aldıkları iradeyi genel başkanlarına teslim edip, iradesiz şekilde partilerini terk edip, başka bir partinin sıralarına geçmiştir” şeklinde konuştu.
AK Parti Trabzon milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu şöyle konuştu:
“Elma ve armutları toplayan demokrasi örneği olamaz. Buradaki tavrı ayırt etmek lezım. Milletin iradesi ile iktidar olmuş bir partinin Genel Başkanı’nın siyaset yapmaması, millet iradesine en büyük saygısızlıktır ve bu saygısızlığı düzelten bir durum oldu.”

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