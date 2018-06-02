AK Parti Konya mitingi

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin, "Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Konya'yı yüksek hızlı trenin merkezi haline dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, şehri Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir illeriyle yüksek hızlı tren hatlarıyla bağladıklarını anlattı. Erdoğan, "Ne diyor şimdi bay Kemal'in adayı, 'Biz bu işlerle uğraşmayız.' Niye o zaman aday oldun? Biliyorlar, nasıl olsa yaparsa AK Parti yapar. Kazanmayacaklarını da biliyorlar. Hele hele Konyalı bunlara prim verir mi, icazet verir mi?" diye konuştu. Konya-Karaman hızlı treninin bu yıl sonu açılacağını, Konya için çok önemli olan bir diğer hızlı tren projesinin Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hattı olduğunu aktaran Erdoğan, kendilerinin proje, muhalefetin ise laf ürettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 530 kilometre uzunluğa sahip hattın toplam maliyetinin 11,5 katrilyon olduğunu vurguladı. Ülkenin turizm merkezleri olan Antalya-Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye dolayısıyla hızlı tren ağlarına bağlayacak hattın etüd çalışmalarının devam ettiğini aktaran Erdoğan, yapımı devam eden ve planladıkları projelerle Konya'yı Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'e de hızlı tren hatlarıyla bağlayacaklarını bildirdi. Afyonkarahisar-Konya demiryolu hattını elektrikli ve sinyalli hale getirip modernize etmek üzere yatırım programına aldıklarını, Konya Kayacık lojistik merkezini yakında tamamlayacaklarını, buğday pazarı yüksek hızlı tren garının inşasının yıl sonu bitirileceğini belirten Erdoğan, 22 istasyondan oluşacak Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yeni gar, Fetih Caddesi, Meram Belediyesi raylı sistem hattı projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, Selçuk Üniversitesi Kampüsü, Yeni gar, Meram Belediyesi arasına 5,5 katrilyon liralık maliyeti olan 21 istasyonlu raylı sistem projesinin yapım ihalesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Konya havalimanına yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası yaptıklarına işaret eden Erdoğan, havalimanının 2003 yılında 76 bin olan yolcu sayısının geçen yıl 1 milyon 248 bine ulaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçenlerde bay Kemal bir televizyonda konuşuyor. 'Sabiha Gökçen'in yolcusu yoktu, yolcusu olmayan yere havalimanı yapılır mı' diyor. İyi güzel de bunu niye anlatıyorsun. Bir defa bu havalimanını Erdoğan veya AK Parti yapmadı ki bizden önce yapılmıştı. Ama basmıyor, basmıyor, burası basmıyor. Biz ne yaptık? O hakikaten çalışmayan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı çalışır hale getirdik. Şimdi Sabiha Gökçen yetmiyor, terminal binalarını çoğalttık, yeni bir pist ilave ettik. Yetmiyor Bay Kemal, İnce, yetmiyor. Biz Sayın İnce'ye rahat gidip gelsin diye körfeze de köprü yaptık. İstanbul-Bursa hattına Yalova'ya rahat gitsin gelsin. Bir de teşekkür et, 'Bak böyle böyle bir köprü yaptılar bize rahatladık.' Şu anda İstabul'dan Yalova'ya o hattan 45 dakikada gidiyorsun. Bursa 1 saat, 1 saat 15 dakika. Biz hizmet ehliyiz. Biz bu millete efendilik yapmaya gelmedik."

Erdoğan, bu akşam iftarda Aksaraylı çiftçilerin davetlisi olduğunu, mitingi de orada yapacaklarını belirtti. - "Gurur abidesi bir projedir" Konya ovasının entegre bölgesel planlama çerçevesinde ele alınmasını sağlayacak Konya Ovası Projesi'nin ülkenin yüz akı, gurur abidesi projelerinden olduğunu anlatan Erdoğan, bu kapsamda Osmanlı'dan bugüne uzanan asırlık rüya Mavi Tünel'i tamamlamanın da kendilerine nasip olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'e boşa akan suların çevrilerek Konya ovasına aktarılmasını sağlayacak bu projenin en önemli bölümünün 17 bin 34 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında dev bir tünel olduğunu belirterek, yukarı Göksu sularının, Bağbaşı, Bozkır, Afşar barajları ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya kapalı havzasına aktarıldığını ifade etti. Bu tesislerden Mavi Tünel ile Bağbaşı barajının inşaatlarını tamamladıklarını, Bozkır ve Afşar barajlarının inşaatlarının sürdüğünü bildiren Erdoğan, Konya'ya 16 yılda 19 baraj ve 28 gölet inşa ettiklerini, 11 baraj ve 6 gölet daha yapacaklarını anlattı.

Erdoğan, inşa ettikleri sulama projeleriyle 374 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, bunların dışında 25 sulama tesisinin inşaat çalışmalarının sürdüğünü, bu tesislerle de 625 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını vurguladı. Son 16 yılda Konya'ya yaklaşık 2 katrilyon lirası hayvancılık olmak üzere, 7 katrilyon lira tarımsal destek verdiklerini aktaran Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçilere para vermiyorsunuz, çiftçi ağlıyor' diyor. Ne yaptığımızın farkında değil. Bir sorar insan. Gıda Tarım'a sor, de ki 'ne yaptınız bu çiftçilere'. Verilen paralardan haberi yok. Çünkü bunların işi yalan üzerine kurulu. Yalan söyle, bunun yükü var mı? Yok. Ama istediğin kadar yalan söyle benim feraset ehli milletim sizin bu yalanlarınızı yutmuyor." diye konuştu. Hayvancılıkta Konyalı çiftçilere yüzde 50 ile 80 arasında hibe programları bulunduğunu belirten Erdoğan, Konya'nın bereketli ovalarını sit alanı olarak korumaya aldıklarını, Konya'yı geliştirmek için verdikleri 2 katrilyon tutarındaki teşviklerden 184 bin işçi ve işverenin yararlandığını ifade etti.

Partiye gönül verenlerden gece gündüz çalışmasını isteyen Erdoğan, "Ben de çalışıyorum, durmuyorum. Gece Taksim meydanındaydım. Taksim Camiini gezdim, yıktığımız Atatürk Kültür Merkezi vardı şimdi orada dev bir opera yapıyoruz, orayı gezdim. Hamdolsun vatandaşlarımız sahura kadar dimdik ayakta. 2 gün önce de Ankara'da bin 44 kişilik yurtta öğrencilerle sahur yaptık. Güzel bir sahur oldu. Fakat benim de doğrusu aklımda değildi bir twet attı. 'Bizimle çay içmeye var mısın' dedi. Ben de 'Hazırsanız varım' dedim ve gittik. Dersimizi çalışmıştık, onlarla çay içtik." diye konuştu. Erdoğan, partili gençlerin liseden üniversiteye, çalışanlara kadar tüm gençlere AK Parti"yi anlatmalarını istedi. - "Eskiye döneceğiz diyorlar" Her gittikleri yerde yaptıklarını ve yapacaklarını anlattıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Peki diğerleri ne anlatıyor? Söyleyeyim, 'Yıkacağız, yaptırmayacağız, kapatacağız, iptal edeceğiz, eskiye döneceğiz' diyorlar. Hatta hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Milletvekiline hırsız diyecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı. Milletvekillerine nasıl böyle bir ifade kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman. Nasıl bunu kullanıyorsun. Senin partinin milletvekilleri de hırsız. Neymiş boyacı öyle demiş, şu hale bak. Aklı nereden alıyor. Buna göre de milletvekillerine bunu söylüyor. Ben de tüm milletvekillerine diyorum ki bu İnce'ye hepiniz dava açın. Benim vekillerime hırsız ithamında bulunan İnce'ye dava açın."