AK Parti Köy Başkanları toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Köy Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Cendere Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2019 yılında yapılacak olan yerel ve genel seçim ile ilgili hazırlıklar ele alındı. Toplantıya Milletvekili Salih Fırat, İl Başkanı Mehmet Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, il genel meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, teşkilatın her kademesinin koordineli bir şekilde çalışması gerektiğine işaret ederek, “Teşkilat olarak organizeli, eksiğimizi tamamlamayan bir grup olarak çalışmalarımızı en iyi şekilde yapacağız. 2019’da yapılacak seçimde inşallah bayrağımızı en yukarıya çıkartmayı hedefliyoruz. Köylerimizde ki sandıklara sahip çıkacağız ve var gücümüzle ülkemiz için çalışacağız” dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, il genel meclisi olarak 2018 yılında hızlı bir çalışma sergileyeceklerini ifade ederek, “İl Genel Meclisinin 2018 yılı çalışmalarına bu hafta başlıyoruz. Bu yıl köyler ile ilgili çok güzel çalışmalar yapacağız. KÖYDES ve İl Özel İdare bütçesinin toplam bütçesi 134 milyon TL’dir. Köylerimize en iyi şekilde hizmet götürmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti ile birlikte hayal edilemeyen hizmetlerin ülkemize geldiğine işaret ederek, “2002’de ‘karanlığa kapalı aydınlığa açık’ diyerek bir yola çıktık. 3 Kasım’da ‘Türkiye’de güneş bir farklı doğacak’ demiştik. Rabbimize şükürler olsun o günden bugüne Anadolu’nun her yerine hizmet gitti. 2002’den itibaren Adıyaman seçimlerde oyunu yükselterek çıktı. Adıyaman AK Parti’ye bu kadar destek olurken AK Parti’de Adıyaman’a destek vermiş ve ihmal etmemiştir. Yeter mi? Hayır yetmez. Bu insanlar hizmetin daha iyisine layık. Bizler de daha fazla hizmet yapabilmek için elimizden geleni yapacağız. 2019 seçimleri ülkemiz için çok önemli bu noktada bütün partililerimize büyük görevler düşüyor. Tüm partilerimizin elinden geleni yapacağına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Salih Fırat ise, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış’ın teşkilatçılığından övgü ile bahsederek, “Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış ve ekibini teşkilatçılığından dolayı takdir ediyorum. Seçime 363 gün kaldı. 30 Mart 2019 da sandıklar açılacak teşkilatlarımız köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Bir önceki seçime göre daha fazla oy alacağımıza inanıyoruz. Partimize küsen kişiler var ise tekrar partimize döndürmek için çalışmalar yapmalıyız. Biz bu seçime kadar her şeyimizi hazırlanmış olacağız ve seçime hazır bir şekilde sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.