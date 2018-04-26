AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Erken seçim kararının alınması ile birlikte, kampanya hazırlıkları için düğmeye basan AK Parti yönetimi, sahada kullanacağı argümanları da belirleyeme başladı. Seçim kampanyasını “Yürütmede ve yasamada iktidar” eksenine oturtacak olan AK Parti, Meclis'te çoğunluğun elde edilmesinin önemini vurgulayıp, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a, milletvekilli seçimlerinde başka partiye oy verilebilir” şeklindeki görüşün yanlış olduğunu savunacak.

Odatv'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta AK Parti milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında, seçim çalışmaları sırasında, her fırsatta seçmenlerin mühür konusunda uyarılması gerektiğini söylemişti. Erdoğan, yeni dönemde Meclis'te her zamankinden daha fazla çoğunluğa ihtiyaçları olduğunu belirterek, tek bir oyun bile kıymetli olduğuna dikkat çekmişti. AK Parti kurmayları, sandıktan 'Yasamada da iktidar' çıkmasının önemine dikkat çekerek, "Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp, yürütmede iktidar olunması yetmeyecek. Bu durum Meclis'e yansımazsa, büyük problem olur. Meclis kilitlenir. Yüzde 50+1 hedefi hem Meclis için, hem Cumhurbaşkanlığı seçimi için geçerli" değerlendirmesini yaptı. Bu kapsamda seçim kampanyasında, yeni hükümet sisteminin 'Dört dörtlük' işlemesi için 'Yasama iktidarının' şart olduğu argümanını kullanacak olan AK Parti, yeni yönetim sistemi ile yeni bir atılım dönemine girileceğini vurgulayacak.