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AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 07:18 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala art arda çeşitli senaryolar ortaya çıkıyor. Son iddiaya göre; AK Parti kurmayları, sandıktan 'Yasamada da iktidar' çıkmasının önemine dikkat çekerek, "Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp, yürütmede iktidar olunması yetmeyecek. Bu durum Meclis'e yansımazsa, büyük problem olur. Meclis kilitlenir. Yüzde 50+1 hedefi hem Meclis için, hem Cumhurbaşkanlığı seçimi için geçerli" değerlendirmesini yaptı

Erken seçim kararının alınması ile birlikte, kampanya hazırlıkları için düğmeye basan AK Parti yönetimi, sahada kullanacağı argümanları da belirleyeme başladı. Seçim kampanyasını “Yürütmede ve yasamada iktidar” eksenine oturtacak olan AK Parti, Meclis'te çoğunluğun elde edilmesinin önemini vurgulayıp, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a, milletvekilli seçimlerinde başka partiye oy verilebilir” şeklindeki görüşün yanlış olduğunu savunacak.

Odatv'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta AK Parti milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında, seçim çalışmaları sırasında, her fırsatta seçmenlerin mühür konusunda uyarılması gerektiğini söylemişti. Erdoğan, yeni dönemde Meclis'te her zamankinden daha fazla çoğunluğa ihtiyaçları olduğunu belirterek, tek bir oyun bile kıymetli olduğuna dikkat çekmişti. AK Parti kurmayları, sandıktan 'Yasamada da iktidar' çıkmasının önemine dikkat çekerek, "Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp, yürütmede iktidar olunması yetmeyecek. Bu durum Meclis'e yansımazsa, büyük problem olur. Meclis kilitlenir. Yüzde 50+1 hedefi hem Meclis için, hem Cumhurbaşkanlığı seçimi için geçerli" değerlendirmesini yaptı. Bu kapsamda seçim kampanyasında, yeni hükümet sisteminin 'Dört dörtlük' işlemesi için 'Yasama iktidarının' şart olduğu argümanını kullanacak olan AK Parti, yeni yönetim sistemi ile yeni bir atılım dönemine girileceğini vurgulayacak.

SIKINTILAR YAŞANABİLİR

Cumhurbaşkanlığı sisteminde hükümetin yasa tasarısı gönderme yetkisi bulunmuyor. Belli konularda kararname çıkartabilecek ancak demokratik hak ve özgürlükler, insan hakları, vergiler gibi konularda yine Meclis yetkili olacak. Meclis'teki çoğunluğun cumhurbaşkanının partisinden olması halinde bir sıkıntı bulunmuyor Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; cumhurbaşkanı ile meclisteki çoğunluk partisi farklı olması halinde önemli düzenlemelerin çıkmasında sıkıntılar yaşanabilecek. Örneğin, muhalefet partileri bir araya gelerek demokrasi ve insan hakları ile ilgili çok önemli konularda kanunlar çıkartabilecek. Cumhurbaşkanın çıkardığı kararnameleri etkisiz hale getirmek için kanunî düzenlemeler yapabilecek. Cumhurbaşkanı OHAL ilan ederse bunun Meclis'te reddedilmesi mümkün olabilecek. Ya da OHAL kapsamında yapılan düzenlemeler, TBMM'den çıkarılacak yasalar ile hükümsüz hale gelebilecek. Bütün bu gerekçelerle, AKP yönetimi, seçim meydanlarında yasama iktidarının şart olduğunu belirtecek. Vatandaşın "ben Erdoğan ve hükümete oy verdim" deyip Meclis'te başka bir partiyi tercih etmesi halinde sistemin tıkanabileceği ve krizler çıkabileceği iddiası vurgulanacak.

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24 haziran seçimleri 24 haziran seçim sonuçları erdoğan

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Tamamen tehdit içerikli bir kampanya. İstikrar diyerek seçimi yenileyenler, şimdi de tehditle oy istiyorlar yine. Ne istikrar geldi ama!!!
Bunu hakkedecek ne yaptınız? haaa doğru ya OHAL yapıp durdunuz, ekonomiyi, sağlığı, hukuku, eğitimi felç ettiniz, hele hele Teog sınavını kaldırıp hala yerine bir şey koyamayacak kadar beceriksizsiniz. haklısınız püskevitli 50+1 i olmadı üçün birini alırsınız. olmadı eleştirisel yorum yapanları içeri alırsınız değil mi
ortada akp diye bir şey kalmadı erdoğan tek başına görüşmeler sonucu mhp al sana 50-60 vekillik bana oy ver yok bbp al sana 10-15 vekillik bana oy ver saadet ile pazarlıkta anlaşamadılar sonuçta erdoğan ve tercihleri var akp sadece dolgu malzemesi seçimde.
16 nisandan sonra gördük istikrarı ve hala görüyoruz 1 çuval yem 70 tl ulan
Memkeket bir yere doğru gidiyor ama nereye kocam bir ? var ortada Hep beraber göreceğiz.
x partisinin x cumuhurbaşkanı adayı ülkeyi istediği gibi yönetebilmesi için vatandaş ilindeki istediği adaya oy veremiyecekmi yani. halk iradesi nerede ozaman. bence birileri başkanlık konusunda cumhurbaşkanını sağlam kandırmış.
Vay be işlerine gelmedimi Cumhurbaşkanı dahi size oy verdim diyen çiftçiye dahi al oyun senin olsun der işlerine de geldimi tek bir oy bile kıymetli der artık bunların sayesinde 90 derece tarihe karışacak
Devletin temelleri öyle sarıldık düzeldiğini görmek için yaşım yetmeyecek(70. yaşımdayım)
YÜZDE 90 I CHP VE İYİ PARTİDEN OLUŞAN MECLİS BAŞKANI GÇSTERMELİK HALE GETİRECEK .BAŞKAN MECLİSİ FESHEDECEK 14 ARALIKTA YİNE SEÇİME GİDİLECEK .SONRAKİ SEÇİM 7 MART 2019 DA .
Hiçbir şey olmaz cumhurbaşkanının yürütmeyle ilgili konularda istediği konuda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var. Bu sistem güzel istemediğini halk pat diye götürüyor. Yoksa parlamenter sistem olsa koalisyon moalisyon devam eder.
acil ekonomiyi canlandiracak biraeyler yapilmali.tabi butce varsa
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