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AK Parti Kumru İlçe Başkanlığı’na Aydın Çavuş seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

AK Parti Kumru İlçe Başkanlığı’na Aydın Çavuş seçildi.AK Parti Kumru İlçe Teşkilatı 6.

AK Parti Kumru İlçe Başkanlığı’na Aydın Çavuş seçildi

AK Parti Kumru İlçe Başkanlığı’na Aydın Çavuş seçildi.
AK Parti Kumru İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi yapıldı. Kongre Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı Halil Öz, Divan Başkan Yardımcılığını İl Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı, Katip Üyelik görevlerini ise Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aynur Demir, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muammer Ertürkmen yaptı.
Yapılan seçimde Aydın Çavuş, Kumru İlçe Başkanı seçildi. Aydın Çavuş başkanlığındaki yönetim kurulu Ahmet Coşkun Kınalı, Cavit Erkalma, Ahmet Çavuş, Selman Belen, Abdullah Bilü, Nihat Salgut, Abdülkadir Hocaoğlu, Ayhan Alpbalta, Halil Balta, Mustafa Cabi, Tuncay Koç, Kemal Parlatır, Fatma Payat ve Bekir Günaydın’dan oluştu.
Kongreye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, çevre ilçe Belediye Başkanları, delegeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Kumru İlçe Başkanlığı’na Aydın Çavuş seçildi

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