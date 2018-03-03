AK Parti Kütahya Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

KÜTAHYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün bizi üç beş terör örgütüyle tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir ama bugün bu hesap bu çarşıya uymaz." dedi.

Yıldırım, Kütahya Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Kendisini coşkuyla karşılayan Kütahyalılara teşekkür eden Yıldırım, kurulduğu günden bu güne AK Parti Kütahya Teşkilatında görev yapanlara teşekkür etti, hizmet yarışına devam edeceklere de başarılar diledi.

Kütahya'nın "kutlu yolculukta" hep kendileriyle beraber olduğunu, 3 Kasım 2002'de bu yolculuğa çıkarken Kütahya'nın, "milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan" ile beraber olduğunu söyleyen Yıldırım, vatandaşların 2002'deki seçimde teveccüh göstererek, Kütahya'nın meclisteki temsil görevini AK Parti'ye verdiğini belirtti.

Yıldırım, 16 Nisan halk oylamasında, Kütahya'nın, yüzde 70'lere varan bir destekle cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' dediğini dile getirerek, "Siz, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. Kütahyalı 'AK bacılar' siz geleceğimizin teminatısınız." diye konuştu.