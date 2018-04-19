HABER

Ak Parti Malatya İl Teşkilatı 24 Haziran’da yapılacak seçimlere hazır

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim kararı alındığı yönündeki açıklamasından sonra Ak Parti Malatya Teşkilatı da seçim çalışmalarına başladı.Malatya Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, yaptığı açıklamada 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlere Ak Parti Malatya İl teşkilatının hazır olduğunu söyledi.Belediye Başkanlarıyla istişare toplantısı düzenleyen Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, burada 24 Haziran’da yapılması yönünde karar alınan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Malatya İl Teşkilatı 24 Haziran’da yapılacak seçimlere hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim kararı alındığı yönündeki açıklamasından sonra Ak Parti Malatya Teşkilatı da seçim çalışmalarına başladı.
Malatya Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, yaptığı açıklamada 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlere Ak Parti Malatya İl teşkilatının hazır olduğunu söyledi.
Belediye Başkanlarıyla istişare toplantısı düzenleyen Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, burada 24 Haziran’da yapılması yönünde karar alınan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kararın hayırlı olmasını dileyen Kahtalı, "Zaten teşkilatlarımız bu güne kadar 12 seçimi buradaki tecrübeli arkadaşlarımızla, yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte geçirmiş bulunuyor. Malatya’mızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevdası, gönülden bağlılığı onu Allah için sevmesi, yaptıklarını unutmayacağını her seferinde ifade etmesi, en son seçimlerde yüzde 70 gibi bir oyla destek vermesi önemlidir. Malatya tarafını ortaya koyuyor ve koymaya da devam edecek. İnşallah önümüzdeki bu seçim süreci içerisinde mahalle başkanlarımızla, sandık görevlilerimizle, kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademelerimizle birlikte, bütün teşkilatlarımızın tamamıyla, meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle beraber, muhtar kardeşlerimize birlikte, hep birlikte, el ele vereceğiz" dedi..
Kahtalı terörle mücadelenin de süreceğini anlatarak, "İçerideki hainlerle mücadele ederken, sınır ötesindeki hainlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Tek bir terörist kalmayana kadar da mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
“Malatya olarak seçime her zaman olduğu gibi hazırız”
Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da erken seçime Malatya’nın hazır olduğunu söyleyerek, "Seçimlerden bu güne kadar Ak Parti hep güçlenerek çıktı ve Türkiye’miz Ak Partiyle birlikte büyük bir değişimi, refah seviyesini büyük bir ekonomik kalkınma yakaladı. Dolayısıyla Türkiye’mizin, ülkemizin terörle hem yurt dışında olsun, teröre karşı büyük bir zafer var. Bir yandan ekonomik kalkınma süreci devam ediyor, tabi bu süreçler seçim atmosferinin uzun sürmesi her zaman bunları olumsuz etkiler. Dolayısıyla seçimin kısa süre içerisinde yapılması Türkiye’yi daha güçlü kılacak. Türkiye’nin önünde bulunan dönem hem ekonomik açıdan hızlı bir şeklinde ekonominin büyümesi seçimden sonra yakalanmış olacak, hem de siyasi istikrar yakalanmış olacak, hem de güçlü cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye’nin eli daha da güçlenmiş olacak. Bu vesileyle ülkemiz için bu seçim sürecinin yeni bir güçlenme, yeni bir tazelenme dönemi olarak görüyorum. Bizler de Malatya olarak seçime her zaman olduğu gibi hazırız. Teşkilatlarımız Malatya’da gerçekten tecrübeli, dinamik bir kadromuz var. Bütün kademeleriyle birlikte başta başkanım olmak üzere, inşallah bizler de sahada en iyi şekilde bu güne kadar hep halkımızın yanında olduk. Seçim sürecini hiç beklemedik. Bütün Malatya olarak birlikte en iyi şeklinde ülkemizin menfaati noktasında güçlü bir Ak Parti’yle bugüne kadar aldığımızı oyların daha üstünde bir oy almak en büyük hedefimiz. İnşallah bunu da başaracağız” diye konuştu.
Toplantıya Ak Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Poyraz, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer kır çuval, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat il yönetimi katıldı.

Ak Parti Malatya İl Teşkilatı 24 Haziran’da yapılacak seçimlere hazır

Ak Parti Malatya İl Teşkilatı 24 Haziran’da yapılacak seçimlere hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepkiAB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki
İngiltere'den ipleri gerecek adım! Londra sokaklarına asıldıİngiltere'den ipleri gerecek adım! Londra sokaklarına asıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.