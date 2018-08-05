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AK Parti Malatya İl Yönetimi'nde 'yeni yönetim' için toplu istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2018 20:46 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya İl yönetimi, Genel Merkez tarafından İl Başkanlığı'na geçtiğimiz 18 Mayıs'ta atanan İl Başkanı İhsan Koca'nın kendi yönetimini oluşturması adına topluca istifa ettiği duyuruldu.

AK Parti Malatya İl Yönetimi'nde 'yeni yönetim' için toplu istifa

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- AK Parti Malatya İl yönetimi, Genel Merkez tarafından İl Başkanlığı'na geçtiğimiz 18 Mayıs'ta atanan İl Başkanı İhsan Koca'nın kendi yönetimini oluşturması adına topluca istifa ettiği duyuruldu.
AK Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Genel Merkezimizin talimatlarıyla 18 Mayıs'ta İl Başkanlığımıza atanan İhsan Koca Başkanımızın yapılan istişareler sonucu 24 Haziran Seçimleri sonrasına ertelenen yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması ve İl Başkanımızın yeni yönetim kurulu oluşturulurken rahat çalışabilmesi için Mevcut İl Yönetim Kurulu üyelerimiz kendi arzu ve istekleri ile istifa ederek İl Başkanlığımıza sunmuştur."

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