MANİSA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, huzuruna, kardeşliğine zarar vermek isteyen kim olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar uzakta olursa olsun bu millet gereken cevabı verir." dedi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başbakan Yıldırım, şifa şehri, gönül zengini Manisa'nın şehzadeler, sultanlar yetiştirdiğini belirtti.

Yıldırım, Manisa'da 17 şehzade yetiştiğini, bazılarının Osmanlı tahtına geçtiğini ve Osmanlı İmparatorluğunun kaderinde, yönetiminde söz sahibi olduğunu kaydederek bu toprakların Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'ı çıkardığını, Manisa'nın tarihe damga vurduğunu söyledi.

Manisa'nın kurtuluş mücadelesinde sapa sağlam durduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Cumhuriyetin kuruluşunda nasıl mührünü vurduysa 15 Temmuz alçak FETO darbe girişiminde de aynı şekilde dimdik durmuş, ay yıldızlı bayrağı indirtmemiş, ezanları dindirtmemiş, darbecilere darbeyi vurmuştur. Gençler, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, huzuruna, kardeşliğine zarar vermek isteyen kim olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar uzakta olursa olsun bu millet gereken cevabı verir. Gençler yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? 2019'da yeni bir zafere var mısınız? Aydınlık Türkiye'nin kapılarını Manisa'ya yakışır şekilde açacak mıyız?" diye konuştu.