AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi

MANİSA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "(Suriye'de yürüttüğümüz operasyon, ekonomiyi olumsuz etkileyecek) dediler. Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlardan etkilenmez, Türkiye 35 yıldan beri buna benzer operasyonları yapıyor. Irak'ta, Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Afrin'de teröre karşı teröristlerin yok edilmesi için bu operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız." dedi. Yıldırım, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin hiçbir sorununun kaderi olmadığını söylediklerini belirtti. 2002'den bu yana da sorunları çözmek için canla başla çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları torunlara havale etmedik, üstüne üstüne gittik, bugünlere geldik. Bugün Türkiye 3 kat büyüdüyse, sorunların üzerine giden ve sorunları torunlara bırakmayan bir iktidar olduğu içindir ve memleket sevdalısı, millet sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan olduğu içindir." dedi.

Yıldırım, iktidarları döneminde devletle milletin arasındaki mesafeyi kapattıklarını, devletle milleti barıştırdıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan her vatandaşın başlarının üzerinde yeri olduğunu aktardı. Herkesi birinci sınıf vatandaş olarak gördüklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Şunu özellikle herkese söyledik. Ay yıldızlı bayrağımızın altında 81 milyon vatan evladının hepsine yer vardır. Ayrılıklarımızı kaşımak, sorun alanı yapmak asla ve asla bizim rıza göstereceğimiz şey değildir. Ayrılıklarımızı hep zenginlik olarak gördük. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. 81 milyonun birlik ve beraberliğini savunuyoruz. Bu inançla 15 yıl içinde memleketin gecikmiş hizmetlerini görürken diğer yandan da demokrasiye karşı kumpaslarla, vesayetlerle, darbe girişimleriyle mücadele ede ede bugüne geldik. Demokrasimizin kalitesinin yükselttik. Ekonomiyi ve refahı genişleterek tabana yaydık." Yıldırım, bu süreçte birçok yatırımı sonuçlandırdıklarını, AK Parti iktidarından önce Avrupa'da dördüncü sırada olan tarımsal üretimde birinciliğe yükseldiklerini söyledi.

- "Bütün iller ihracat yapar hale geldi" 2002'de Türkiye'de 12 ilin ihracat yapabildiğini, şimdi Türkiye'nin bütün illerinin ihracat yapar hale geldiğini vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin 15 yıl içinde ihracatta ve ekonomide önemli bir aşama kaydettiğini söyledi. Yıldırım, memura, emekliye, işçiye daima enflasyon üzerinde haklar verdiklerini dile getirerek "Türkiye, AK Parti iktidarı ile birlikte küresel ekonomide söz sahibi olan ülkeler arasına girdi. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında yer alan Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yer alması için emin adımlarla 2023'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak için uğraştıklarını vurgulayan Yıldırım, yenilenebilir enerji kaynağının yüzde 35 seviyesine yükseldiğini, Türkiye'nin yakın bir gelecekte enerji ticaretinin merkezi haline geleceğini bildirdi. Yıldırım, Ekonomi Güven Endeksinin 2018 Ocak ayında Aralık ayına göre 10 puan artarak 95'ten 105'e yükseldiğine işaret etti.