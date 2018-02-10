MANİSA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Şehitlerimiz olacak, acı yaşayacağız belki. Bağımsızlığı sürdürmenin, bayrağa sahip çıkmanın, vatan toprak bütünlüğünü muhafaza etmenin, 81 milyonun kardeşliğini ve can güvenliğini sağlamanın bedeli var. Bu bedeli ödeyeceğiz ama ülkemizin bölünmesine, emperyal emellerin istilasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi. Yıldırım, AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki konuşmalarında "yerli ve milli" vurgusu yaptığını söyledi. Yerliliğin ve milliliğin "PYD/YPG terör örgütü değil" diyen milletvekili varsa onlara gereken dersi vermekle olacağını belirten Yıldırım, "Millilik ve yerlilik PKK ve FETÖ'cülerle, PKK terör örgütü sevicileriyle kol kola girmekle olmaz. Milli ve yerlilik bu ülkenin birliğine ve beraberliğine 81 milyonun kardeşliğine saygı duymakla olur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu milli ve yerli lafını çok söylüyorsunuz. Güzel bir şey tabii ki milli ve yerli olmak lazım. O halde buyur gel milli mutabakata gel. Sen de bu saflara katıl. Kurtuluş buradadır." diye konuştu.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Yıldırım, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini vurguladı. Yıldırım, şöyle devam etti: "Şehitlerimiz olacak, acı yaşayacağız belki. Bağımsızlığı sürdürmenin, bayrağa sahip çıkmanın, vatan toprak bütünlüğünü muhafaza etmenin, 81 milyonun kardeşliğini ve can güvenliğini sağlamanın bedeli var. Bu bedeli ödeyeceğiz ama ülkemizin bölünmesine, emperyal emellerin istilasına asla müsaade etmeyeceğiz. İstiklal Savaşı'nda nasıl şehitler verdikse, nasıl vatanı kurtardıksa, düşman işgalinden nasıl Türkiye'yi çıkardıksa, 15 Temmuz'da alçak darbecilere nasıl Türkiye'yi dar ettikse şimdi de içeride ve dışarıda PKK, YPG, PYD, DEAŞ, bilumum terör örgütlerine gereken dersi bu millet verecek, bunun için gereken her şey yapılacak. Meğer bu terör örgütlerinin ne kadar da sevenleri varmış. Aman, bir girdik her taraftan ses geliyor. Ama biz orada sadece terör örgütleriyle mücadele etmiyoruz, terör örgütlerinin arkasına saklanan emperyal güçlere karşı da mücadele ediyoruz. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi."

- "Ey ABD ne zaman anlayacaksın" Zeytin Dalı Harekatı'nın terör örgütlerine karşı yürütülen bir harekat olduğunu, YPG/PYD ve DEAŞ'ı ayrı tutanların artık bu yanlıştan vazgeçmesi gerektiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Daha evvelsi gün DEAŞ'lılar PYD'lilere yardım etmek için Afrin'e gitti. Ey Amerika Birleşik Devletleri, ne zaman anlayacaksın bir terör örgütüyle iş tutarak, terörü yok edemeyeceğini. Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaş ve bundan faydalanan terör örgütleri nedeniyle bölge insanı büyük zulümler gördü. Gençleri, çocukları zorla kaçırıp ellerine silah verip ön safta ölüme gönderen bu terör örgütü değil mi? Sivilleri canlı kalkan yapan bu örgüt değil mi? Bu örgütlerden en fazla zarar gören ülke Türkiye'dir, bu millettir. Yine şehitlerimiz olacak ama bunların planlarını mutlaka bozacağız. O siperlerini başına yıkacağız, bölge insanlarına yapılan zulmün önüne geçeceğiz." Türkiye'nin bölgedeki terör nedeniyle 3,5 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini anımsatan Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörü yok ettikten sonra Cerablus, El Bab'da olduğu gibi Suriyelilerin o topraklara geçeceğini, huzur içinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Yıldırım, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim amacımız topraklarımıza yönelen silahları, terör faaliyetlerini sona erdirmek. Kilis'e, Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a atılan o roketleri, füzeleri tamamen ortadan kaldırmak. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanarak bu mücadeleyi yapıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için her türlü tedbiri aldık almaya devam ediyoruz." diye konuştu. - Manisa'ya 15 yılda 18 milyar lira yatırım AK Parti'nin iktidarda olduğu 15 yıllık süreçte Manisa'ya 18 milyar lira değerinde yatırım yaptığını anlatan Yıldırım, kentin 310 milyon dolar olan ihracatının 2 milyar dolara yükseltildiğini, 4 binden fazla derslik yapıldığını, 558 yataklı şehir hastanesinin, Kula Devlet Hastanesinin, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun inşaatının sürdüğünü, kısa süre içinde de aralarında Salihli Devlet Hastanesinin de yer aldığı 6 sağlık tesisinin projesinin başlayacağını belirtti. Yıldırım, "Okul Üzümü Projesi"nin bu dönemde de devam edeceğinin müjdesini vererek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'ya gerekli talimatı verdiğini söyledi.

Geçen hafta bir istatistiğin yayınlandığını, dünyadaki bütün ülkelerin vatandaşlarına "Sağlık sistemiyle ilgili endişe var mı" denildiğini dile getiren Yıldırım, "Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere bütün ülkelerde yüzde 50'nin üzerinde 'Evet endişe var' diyorlar. Türklere soruyorlar. Sağlıkla ilgili endişemiz yüzde 3 çıkıyor. Sağlıkta Türkiye dünya birincisi, vatandaşını milletinin sağlığını düşünen en başta gelen ülke Türkiye'dir. 'Sağlık olsun' demekle sağlık olmuyor, gereğini yapmak lazım. Hastaneler yapmak lazım." ifadelerini kullandı. Sabuncubeli Tüneli'nin temmuz ayında açılacağını ve 600 yıllık rüyanın gerçeğe dönüşeceğini ifade eden Yıldırım, Manisa genelinde 24 baraj ve 10 göleti hizmete aldıklarını, 68 taşkın koruma tesisi yaptıklarını belirtti. Yıldırım, zeytin ve üzüm yetiştiricilerine desteklerin artarak devam edeceğini, Türkiye'nin 2017-2018'de toplam zeytin üretiminde dünya ikincisi olduğunu, bağ alanı bakımından 5'inci durumda bulunan ülkenin üzüm üretiminde de 6'ncı sırada olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihinin en önemli seçimlerine gittiğini kaydeden Yıldırım, Manisa kongresinin 2019 seçimleri için bir hazırlık müsabakası olduğunu kaydetti. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesaj gönderdi Kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği görüntülü mesaj izletildi. Erdoğan mesajında kongrenin teşkilat, parti, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu, teşkilat bünyesinde hizmet verenlere teşekkür etti. Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "AK Parti, demokrasiden ekonomiye her alanda ülkemizde Cumhuriyet tarihinin tamamında yapıların kat be kat üzerinde hizmetler gerçekleştirmiştir. Miletimizden, tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız güçle, sürekli kendimizi yenileyerek, geliştirerek daha uzun yıllar boyunca ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimizle irtibatımızı daha da güçlendirecek, önceliği daima partisinin ve ülkesinin çıkarlarına verecek kadrolarla ekibimizi zenginleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Kongrelerimiz, işte bu tarihi yolculuğumuzda bize hem murakabe ve muhasebe yapma imkanı veren hem de kaçınılmaz gerçek olan değişimin meşru zemini mahiyetindeki ara duraklarımızdır.

Türkiye'nin AK Parti'ye, AK Parti'nin geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kuran hizmetlerine, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyoruz. Belde, ilçe ve il kongrelerimizin ardından Ankara'da toplanacak büyük kongremizle nihayete erecek bu maratonu, milletimizin karşısına hazırlıklı bir şekilde çıkma bakımından en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum." - Diğer konuşmacılar Kongrede konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Türklerin her yüzyılda lider çıkardığını belirterek, "Atatürk'ten sonra en büyük, en karizmatik lider Erdoğan'dır. Menderes'in, Demirel'in, Özal'ın önündedir." dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise AK Parti ile Türkiye'nin kaderinin değiştiğini ifade etti. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise 2019 yılındaki seçimler yaklaşırken birilerinin rahat durmadığını, Türkiye'nin güneyine terör devleti kurmak istediğini ancak devletin, milletin, Başkomutan ve Başbakan'ın yek vücut olduğunu kaydetti. - Kongreden notlar