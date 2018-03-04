AK Parti Manisa Gençlik Kolları Kongresi

MANİSA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 28 Şubat'ı yapanlardan hesap sorulacağı yönündeki açıklamaları sonrası bazılarının rahatsız olduğunu, yargıya baskı uygulandığını iddia ettiğini belirterek, "Hiçbir yargıcımız baskılara, telkinlere kulak asmaz, bizim hakimlerimiz kalemleriyle, kararlarıyla, delilleriyle, kanunlarla konuşur. Onun için bizim yargıçlarımıza böyle suçlamalar yapmak ancak ve ancak bu haksızlığı, hukuksuzluğu, darbeyi yapanların marifetlerinin ortaya çıkmasının verdiği bir paniktir, korkudur, telaştır. Korkunun ecele faydası yoktur." dedi. Yıldırım, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin Manisa 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kahraman Mehmetçiklere selam göndererek, şehitlerin kanının yerde kalmadığını, Racu'nun terörden temizlendiğini söyledi. "Aslanlarımız Afrin'e doğru emin adımlarla ilerliyorlar." diyen Başbakan Yıldırım, 81 milyon vatandaşın duasıyla Mehmetçik'in yanında olduğunu kaydetti. Yıldırım, Manisa'nın 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ alçaklarına karşı demokrasiyi savunduğunu, selamını getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cülere derslerinin verildiğini belirterek, "Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi." dedi.

Gençlerin memleket meselelerine ilgi duymadıkları gerekçesiyle yıllardır eleştirildiğini kaydeden Yıldırım, "O beğenmedikleri gençler, o gece 15 Temmuz'da öyle bir destan yazdı ki bunu söyleyenler mahcup oldular. O gün şehadet şerbeti içenler arasında AK Parti Gençlik Kollarından 12 tane kardeşimiz vardı. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum." diye konuştu. - "28 Şubat'ı yapanlar hesabını verecek" Geçen günlerde 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan tarafından bir anma programı düzenlendiğini, burada 28 Şubat'ı yapanlardan hesap sorulacağını söylediklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: "28 Şubat'ı yapanlar hesabını veriyor, verecek dedik. Bundan rahatsız olanlar olmuş. Tabii ki rahatsız olacaksınız. Yaptıklarınızın yanınıza kar mı kalacağını zannediyorsunuz. Yağma yok Türkiye hukuk devleti, güçlü iktidar var, AK Parti iktidarı var, hukuk devletinde hukuksuz iş yapanlar, darbe yapmaya kalkışanlar hesabını mutlaka verecek. Hiç başka yolu yok.