MARDİN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz." dedi. Erdoğan, Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Konuşmasına tüm Mardinlileri selamlayarak başlayan Erdoğan, salon dışında da yoğun bir kalabalık olduğunu belirterek, kongrenin hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl sonra tekrar Mardin'de bulunduğunu ve Mardinlilerle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi. Mardinlilere kendilerini heyecanla ve muhabbetle karşılamaları dolayısıyla şükranlarını sunan Erdoğan, "Mardin Türkiye'nin özü, özeti, adeta aynası olan bir şehirdir. Binlerce yıllık mazisiyle Mardin, muhabbetin ve hoşgörünün şehridir. Mardin, Sevr heveslisi işgalcilerin bayraklarını Belediye Meydanında paramparça eden Milli Mücadele kahramanlarının şehridir." diye konuştu.

Milli mücadele döneminde yaşanan bir olayı "herkese ibret olması için" aktarmak istediğini dile getiren Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı sonucunda güney illerinin Fransızlara bırakıldığını ve Fransız komutan Norman'ın maiyetindeki subaylarla Mondros Mütarekesi'ni uygulamak ve Mardin'i teslim almak için 21 Kasım 1919'da Mardin'e geldiğini anlattı. Norman'ın, belediye meydanında toplananlara neden şehre geldiğini açıklarken Urfa'da yaptıkları zulümleri anlattığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Mardinlilerin Suriyeliler gibi davranarak işgale direnmezlerse Fransız hükümetinin Mardin'i bir Avrupa şehri haline getireceğinden bahseder. Bunun üzerine Milli Teşkilat Reisi Eyüp Önen ayağa kalkarak işgalci Norman'ın yüzüne şu şekilde haykırır, tabi orada bir de tercümanları var, 'Tercüman, hepimiz namına, bütün Mardin ve Mardinliler namına Norman'a şunu söyle, burası zannettiği gibi Suriye'den bir parça değil, on binlerce senelik Anadolu şehridir. Bu kimliğini muhafaza ve müdafaa yolunda bugüne kadar nasıl çalışmış ve istilaları nasıl kahramanca karşılamışsa yine öyle yapacaktır. General Mardin'i işgale kalkışırsa iyi bilsin ki karşısında kadın erkek on binlerce müdafi bulacaktır. Hayatına acısın ve Mardin-Diyarbakır sevdasından vazgeçerek geldiği yere dönüp gitsin'. Evet, işte Mardin böyle bir duruşun, böyle bir yiğitliğin şehridir. Gençler anladık değil mi? Mardin'e yakışan tablo işte budur."

Partililerin "Reis bizi Afrin'e götür" şeklindeki tezahüratlarına Erdoğan, "Gençler, devamlı görüşüyoruz, şu anda elhamdülillah ihtiyaç yok, olduğu anda önce ben yürüyeceğim, sizi de yanıma alıp beraber yürüyeceğiz." karşılığını verdi. - "Ne çektirdiler" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz terör yerine kardeşlikle anılan bir Mardin görmek istiyoruz. Ne çektirdiler, ne çektirdiler. Şu Mardin ne çileler çekti değil mi?" dedi. Erdoğan, şunları söyledi: "Götüreceğiz gerekirse. Ama şimdi size bir şey söylüyorum, dikkat edin, her an size Afrin'le ilgili müjdeyi verebiliriz. Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne oldu biliyor musunuz, 3569. Fakat o tünelleri görüyorsunuz değil mi, nasıl tüneller yapmışlar görüyorsunuz değil mi? İçinden kamyonların geçebileceği tüneller yapmışlar, silah mühimmat depoları yapmışlar, görüyorsunuz değil mi? Bunları nasıl yaptı bunlar, kimlerle yaptılar, arkalarında kimler vardı? Bize dost görünen, maalesef yanlışlık yapanlar vardı. Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz bu hale geldi."