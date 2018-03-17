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AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 19:17 | Son Güncelleme

AK Parti Mardin İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Nihat Eri güven tazeledi.AK Parti Mardin İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Artuklu Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri oldu

AK Parti Mardin İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Nihat Eri güven tazeledi.
AK Parti Mardin İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Artuklu Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Yaklaşık 23 bin partilinin katıldığı kongrede, geçtiğimiz aylarda il başkanlığına atanan Nihat Eri güven tazeledi. Eri, 2019’da gerçekleştirilecek seçimler için kapı kapı dolaşacaklarını belirtti.
Kongreye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarı sıra, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mehdi Eker ile milletvekilleri de katıldı.

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