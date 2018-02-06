AK Parti Mardin İl Teşkilatı kongre hazırlıkların başladı

AK Parti Mardin İl Teşkilatı Mart ayında yapılması planlanan fakat tarihi netleşmeyen il kongresi hazırlıklarına günler öncesinden yapmış olduğu hummalı çalışmalarla başladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, “Kongre hazırlık çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yaparak her zaman hazır olduğumuzu, AK Parti Mardin Teşkilatlarının her bir ferdinin liderinin arkasında nasıl dimdik durduğunu herkese göstermek istiyoruz. Çünkü AK Parti kadroları teşkilatlanmada kendini tüm dünyaya kanıtlamış en birikimli örgüttür. Bu konuda Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkiriz. Cumhurbaşkanımızın hoşgörü şehri Mardin’den Türkiye ve dünyaya önemli mesajları vermesini bekliyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın Mardin’e vermiş olduğu önemi biliyoruz. Bizlerde inşallah kongrenin yapılacağı salona giden tüm güzergahı bayrak ve pankartlarla donatacağız. Kongre salonumuzu da farklı bir versiyonla hem görsel açıdan mükemmel olmasına özen göstereceğiz. Hem de tüm hemşerilerimizin katılımını en sağlıklı bir şekilde sağlamak için araç, ulaşım kolaylığı, ilkyardım gibi argümanları seferber edeceğiz. Bir dünya liderini karşılayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bunun ağır yükünü ve sorumluluğunu taşıyoruz. Allah liderimize ve halkımıza karşı bizleri mahcup etmesin” dedi.