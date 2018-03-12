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AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu: "Tek silahımız var o da barış"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 12:50 | Son Güncelleme

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, geleceği hep beraber inşa edeceklerini belirterek, "Suriye’de olanların Kürt halkı çıkarlarıyla hiçbir alakası yok.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, geleceği hep beraber inşa edeceklerini belirterek, "Suriye’de olanların Kürt halkı çıkarlarıyla hiçbir alakası yok. Bir halkın ve bir örgütün çıkarlarını aynı kefede görmemek gerekir. Tek silahımız var o da barış ve demokrasidir" dedi.
Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin il Başkanı Nihat Eri ile birlikte Nusaybin’de muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. TOKİ tarafından Nusaybin’in dört mahallesinde yapılan konutların yapımının devam ettiğini aktaran Miroğlu, 400 konutluk yeni bir ihalenin de tamamlandığını ifade etti. Miroğlı, "Talepleri dile getirirken taleplerin sebeplerini bilmek gerekir. Yaşadığımız bela ortadaydı. Nusaybin halkıyla geç buluştuk. Aramızda bir duvar vardı. Çok şükür o duvar yıkıldı. Nusaybin halkının ortaya koyduğu iradeye saygı gösteriyoruz. Halkımız bir macera peşine düşmedi. Geleceği hep beraber bu topraklarda inşa edeceğiz. Tek silahımız var o da barış ve demokrasidir" diye konuştu.

"Geçmişte yaşadığımız filmi bir daha seyretmek istemiyoruz"
Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Miroğlu, şunları söyledi:
“Suriye’de olanların Kürt halkı çıkarlarıyla hiçbir alakası yok. Bir halkın ve bir örgütün çıkarlarını aynı kefede görmemek gerekir. Geçmişte yaşadığımız filmi bir daha seyretmek istemiyoruz. İstanbul’da yaşayan bir Kürt ile Nusaybin’de yaşayan bir Kürt arasında hiç bir fark olmadığını görmemiz gerekir. Türkiyeyi bir olarak görmemiz gerekir. Irak’ta ve Suriye’de yaşananları iyi görmek gerekir. Büyük iddialarla yola çıkan örgütlerin ABD lejyonerleri hale geldiğini görmek lazım. Maalesef sonuç budur. Samimiyetle oturup Nusaybin’i önümüzdeki on yıllara nasıl taşıyacağımızı konuşmamız lazımdır.”

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