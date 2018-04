Ak Parti Mardin SKM Akbacı’ya emanet

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerin hazırlıkları için kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) başına Şehmus Akbacı’yı görevlendirdi.

Yapılan istişareler sonucu Şehmus Akbacı’yı SKM Başkanı olarak değerlendirdiklerini dile getiren AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "SKM teşkilatlanması seçim çalışmalarımızda sürekli kullandığımız önemli bir sistemdir. Yol haritamızı belirleyecek olan SKM Başkanlığı tüm birimlerimizi harekete geçirerek Mardin’in tüm bölgelerine hakim olmamızı sağlayacaktır. Bu önemli görevi üstlenerek yoğun bir mesainin startını verecek olan Sayın Şehmus Akbacı ve ekibine şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Ülkemizin kaderinin belirleyicisi olacak olan 24 Haziran seçim çalışmalarına erkenden başlayarak hiç bir olumsuzluğa mahal vermeyeceklerini belirten İl Başkanı Eri, "Türkiye ve Mardin açısından tüm olumsuzlukların bitmesi ve ülkemizin daha müreffah bir sürece kavuşması açısından 24 Haziran seçimleri büyük önem arzetmektedir. Türkiye’nin ve AK Parti’nin önüne engel koymak isteyen tüm odakların artık bir daha kötü senaryolara kalkışmamaları için her durumu düşünerek çok çalışmamız gerekir. Kirli ittifakların bir araya gelerek gerçekleştirmek istedikleri tüm desiselere karşı bizler asla birliğimizi bozmadan, büyük bir azimle çalışmalarımızı sürdürerek hedeflermize ulaşacağımıza inanıyorum. Halkımızın desteğiyle 24 Haziran seçimlerini büyük bir zaferle tamamlayarak tüm dünya kamuoyunun önüne çıkacağımız gün, ülkemiz açısından yeni bir miladın başlangıcı olacaktır" diye konuştu.

Öncelikle bu önemli görevi kendisine tevdi eden İl Başkanı Nihat Eri’ye teşekkürlerini ileten SKM Başkanı Şehmus Akbacı, "24 Haziran seçimlerine tüm Mardin’i kapsayacak şekilde yapacağımız hazırlıklarla gireceğiz. Tüm mahalle ve sokakların güncel haritasını oluşturarak her vatandaşımıza ulaşmaya çalışacağız. İl ve on ilçemizi ele alacağımız hazırlık çalışmalarıyla inşallah tüm birimlerimizi harekete geçireceğiz. Tek amacımız, en iyi sonucu alarak ülkemizi ve AK Partimizi gidebileceği en uç noktaya ulaştırmak olacaktır" ifadelerini kullandı.