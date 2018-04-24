HABER

Ak Parti Mardin SKM Akbacı’ya emanet

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerin hazırlıkları için kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) başına Şehmus Akbacı’yı görevlendirdi.Yapılan istişareler sonucu Şehmus Akbacı’yı SKM Başkanı olarak değerlendirdiklerini dile getiren AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "SKM teşkilatlanması seçim çalışmalarımızda sürekli kullandığımız önemli bir sistemdir.

Ak Parti Mardin SKM Akbacı’ya emanet

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerin hazırlıkları için kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) başına Şehmus Akbacı’yı görevlendirdi.
Yapılan istişareler sonucu Şehmus Akbacı’yı SKM Başkanı olarak değerlendirdiklerini dile getiren AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "SKM teşkilatlanması seçim çalışmalarımızda sürekli kullandığımız önemli bir sistemdir. Yol haritamızı belirleyecek olan SKM Başkanlığı tüm birimlerimizi harekete geçirerek Mardin’in tüm bölgelerine hakim olmamızı sağlayacaktır. Bu önemli görevi üstlenerek yoğun bir mesainin startını verecek olan Sayın Şehmus Akbacı ve ekibine şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.
Ülkemizin kaderinin belirleyicisi olacak olan 24 Haziran seçim çalışmalarına erkenden başlayarak hiç bir olumsuzluğa mahal vermeyeceklerini belirten İl Başkanı Eri, "Türkiye ve Mardin açısından tüm olumsuzlukların bitmesi ve ülkemizin daha müreffah bir sürece kavuşması açısından 24 Haziran seçimleri büyük önem arzetmektedir. Türkiye’nin ve AK Parti’nin önüne engel koymak isteyen tüm odakların artık bir daha kötü senaryolara kalkışmamaları için her durumu düşünerek çok çalışmamız gerekir. Kirli ittifakların bir araya gelerek gerçekleştirmek istedikleri tüm desiselere karşı bizler asla birliğimizi bozmadan, büyük bir azimle çalışmalarımızı sürdürerek hedeflermize ulaşacağımıza inanıyorum. Halkımızın desteğiyle 24 Haziran seçimlerini büyük bir zaferle tamamlayarak tüm dünya kamuoyunun önüne çıkacağımız gün, ülkemiz açısından yeni bir miladın başlangıcı olacaktır" diye konuştu.
Öncelikle bu önemli görevi kendisine tevdi eden İl Başkanı Nihat Eri’ye teşekkürlerini ileten SKM Başkanı Şehmus Akbacı, "24 Haziran seçimlerine tüm Mardin’i kapsayacak şekilde yapacağımız hazırlıklarla gireceğiz. Tüm mahalle ve sokakların güncel haritasını oluşturarak her vatandaşımıza ulaşmaya çalışacağız. İl ve on ilçemizi ele alacağımız hazırlık çalışmalarıyla inşallah tüm birimlerimizi harekete geçireceğiz. Tek amacımız, en iyi sonucu alarak ülkemizi ve AK Partimizi gidebileceği en uç noktaya ulaştırmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalogCHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalog
Onları gören telefona sarılıyor!Onları gören telefona sarılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.