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Ak Parti Marmaris Teşkilatından ‘Dünya Mutluluk Günü’ Etkinliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 20:53 | Son Güncelleme

AK Parti Marmaris Kadın Kolları Yönetimi, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü nedeniyle engelli çocukların katıldığı etkinlik düzenlendi.AK Parti Marmaris Kadın Kolları Yönetimi, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü’nü melek çocuklarla beraber kutladı.

Ak Parti Marmaris Teşkilatından ‘Dünya Mutluluk Günü’ Etkinliği

AK Parti Marmaris Kadın Kolları Yönetimi, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü nedeniyle engelli çocukların katıldığı etkinlik düzenlendi.
AK Parti Marmaris Kadın Kolları Yönetimi, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü’nü melek çocuklarla beraber kutladı. AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan’ın da destek verdiği etkinlikte, AK Partili bayanların yaptığı yiyecek ikramının ardından melek çocuklar misafirlere şarkılar söylediler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır öğrencilerle dans etti.
Çocukların el emekleri olan sergiden alışveriş yapıldı. Çocukların yemeğe gitmesinin ardından okul müdürü ve aileleriyle karşılıklı bilgi alışverişi yapılıp ve sorunlar konuşuldu.
AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen açıklamasında, “Çocukların sanata yönlendirilmesi için elimizden geleni yapacağız, Anayasa değişikliği yaparak engellilere pozitif ayrımcılık getirdik. Engellilerin istihdamı, sosyal hayata etkin katılımları ve eğitimleri konusunda çok önemli düzenlemeler yaptık. Engelli vatandaşlarımız sosyal güvenceden mahrum idi. 5378 sayılı Özürlüler kanunu ve uygulamasına yönelik 15 yönetmelik değiştirilerek özürlüler hukuku oluşturduk. İlk defa bakıma muhtaç tüm engellileri bakım hizmeti kapsamına aldık. 2002 yılına kadar engellilerin hangi konumda olduğunu, 15 yılda hangi konuma geldiğini engelliler çok iyi biliyor. Kadın Kollarımızın Dünya Mutluluk Gününde böyle bir etkinlikle gündeme gelmesi bizi çok mutlu etti. Desteklerinden dolayı da Sayın Milli Eğitim Müdürümüze, Okul Müdürümüze ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Bozkır ise konuşmasında, “Birleşmiş Milletler, dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012 yılında 20 Mart’ı "Dünya Mutluluk Günü" olarak ilan etti. Günümüzde bu özel gün Türkiye’de farklı anlaşılıp farklı şekillerde kutlanmaktadır. Biz AK Parti Kadın Kolları olarak mutluluğun çocuk gülüşünde olduğunu göstermek için “Mutluluğun Anahtarı Melek Çocuklardadır” etkinliğini oluşturduk. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Züleyha Akdoğan’ın organizasyonumuza desteğiyle etkinliğimizi tamamladık. Önümüzdeki günlerde melek çocuklarımızla ilgili daha kalıcı daha güzel projelerimiz olacaktır. Bizim mutluluğumuz melek çocukların gülüşündedir” dedi.

Ak Parti Marmaris Teşkilatından ‘Dünya Mutluluk Günü’ Etkinliği

Ak Parti Marmaris Teşkilatından ‘Dünya Mutluluk Günü’ Etkinliği

Ak Parti Marmaris Teşkilatından ‘Dünya Mutluluk Günü’ Etkinliği

Ak Parti Marmaris Teşkilatından ‘Dünya Mutluluk Günü’ Etkinliği

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