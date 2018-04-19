AK Parti Mecitözü Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Mecitözü İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ başkanlığında yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağını açıklamasının izlenecek yol haritası ve önümüzdeki yıl yapılması planlanan mahalli idareler seçimlerine yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Mecitözü’nde mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığını üç dönemdir kılpayı kaçırdıklarını dile getiren AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, 2019 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Mecitözü’nde belediye başkanlığı seçimlerini kazanmak istediklerini açıkladı.

Mecitözü’nde bundan sonra belediye başkan adayı başta olmak üzere belediye ve il genel meclis üyesi adayları belirlerken çok daha dikkatli olacaklarının vurgulayan Karadağ, “Adaylar benim adamım senin adayın değil temsil kabiliyeti olan, ilçeye katkı sunacak özelliklere haiz olacak. Mecitözü’nde AK Parti ve cumhurbaşkanımıza gönül vermiş herkesle görüşerek hepsinin fikrini alacağız. Kiminle seçimi kazanırız, en iyi şekilde kim iyi hizmet eder herkesin üzerinde mutabakat sağlanan isimle yolumuza devam edeceğiz. Belediye başkan adayımızı belirlerken çok titiz davranacağız. 2019 yılında inşallah belediye başkanlığını kazanacağız. Bu konuda sizlerden söz istiyoruz. Bu kez sağduyulu davranacağız” dedi.

Mecitözü’ne yapılan yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Karadağ, ilçede kanalizasyon, içme suyu, asfalt, kilit taşı gibi birçok alt yapı sorununun çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Tarımsal sulama bu yıl ağırlık vereceklerini açıklayan Karadağ, “Mecitözü’nde de iki tane projemiz var. İnşallah bu yıl gerçekleştirilecek. Özel İdare hizmetleri dışında Çorum Belediyemiz tarafından Mecitözü ilçesine yatırımlar yapıldı. Milletvekillerimizin girişimleriyle 80 konutluk TOKİ projesini hep beraber hayata geçiyoruz. Şuanda başvurular başladı. Talep fazla olursa yeniden bir düzenleme yapılır. İktidar olduğumuzda Çorum’da dahi doğalgaz yoktu. O dönem ülke genelinde sdece 6 ilde doğalgaz vardı. Bugün illeri bırakın ilçeler doğalgazla buluşuyor. 2019 yılında da Mecitözü, Dodurga ve Oğuzlar ilçemiz doğalgazla buluşturulacak. Mecitözü’ne sonra bazı bölümlerin MYO olarak açılması için gayretlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilerlemesini istemeyen dünyada onlarca ülke olduğunu kaydeden Karadağ, “Müslüman dünyasının tek umudu Türkiye’de. Komşularımızda dahil ülkemizi karıştırmak istiyorlar. Terör örgütlerine her türlü destek veriliyor. Ana muhalefet partisi de bir gün Amerika’nın bir gün terör örgütlerinin ağzından konuşuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçi bu dönem çok önemli. En yüksek oyla bu seçimlerden galip çıkacağız” diye konuştu.

AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar da, AK Parti iktidarında Mecitözü’ne güzel hizmetler yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirterek, “İlçemizin doğalgazla buluşturulması için çalışmalar devam ediyor. Çorumgaz A.Ş. ile görüşmeler devam ediyor. 2019 yılında ilçemize doğalgazın yanı sıra TOKİ konutları ile buluşturacağız. Bunlar ilçemizin makus talihini yenilip güzel şeylerin olmasına vesile olacak. Bu konuda il başkanımızın büyük destekleri var. Köylere son 3.5 yılda 20 milyon civarında yatırım yapıldı” şeklinde konuştu.