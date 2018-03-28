HABER

AK Parti Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Kan: “Adaletimiz ilmek ilmek örülüyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

AK Parti Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Ravza Kavakçı Kan, “Adaletimiz ilmek ilmek örülüyor” dedi.AK Parti Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Ravza Kavakçı Kan, FETÖ davalarını takip etmek üzere geldiği Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Ravza Kavakçı Kan, “Adaletimiz ilmek ilmek örülüyor” dedi.
AK Parti Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Ravza Kavakçı Kan, FETÖ davalarını takip etmek üzere geldiği Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklamalarda bulundu. Ravza Kavakçı Kan, “İnsan haklarına karşı yapılmış, en temel insan hakkımız olan hayat hakkımıza, 80 milyonluk Türkiye’nin hayat hakkına karşı yapılmış ve bu topraklara ümit bağlamış bütün insanların geleceklerine yapılmış, yapılmak istenmiş darbe girişimi davalarını yakından takip ediyoruz. Akıncı Üssü ana davasında ara karar verildi ve Nisan ayı itibariyle devam edecek. 16, 17, 18, 19, 20 ve 24’üncü adliyelerde şu anda görülmekte olan farklı duruşmalar var. Hepsi 15 Temmuz hain darbe girişimi, FETÖ darbe girişimi ile alakalı davalar. Davaların bir kısmında sanıkların savunmaları alınmaya halen devam ediyor, bir kısmında mütalaalar verildi, müştekiler dinleniyor. Davalar farklı farklı aşamadalar” diye konuştu.
Kan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz bu davalarda şunu görüyoruz. Adaletimiz ilmek ilmek örülüyor, yavaş yavaş işliyor. Yavaş olmasının sebebi de çok dikkatli gidiliyor olması. Kim ki bu hain darbe girişiminin failiyse bütün failler cezasını bulsun ve en sağlıklı netice alınsın. Görüyoruz ki adaletimiz en güzel şekilde işliyor.”
Gazilere ve şehit ailelerine destek vermek için Sincan’da olduklarını belirten Kan, AK Parti olarak en kısa zamanda en sağlıklı neticelerin alınmasını beklediklerini ve adaletin tecelli edeceğine inandıklarını söyledi. “Bu hain darbe girişiminde en ufak bir katkısı olan dahi adalet önünde cevap verecek” diyen Kan, “Yüce Türk milleti 251 şehidiyle, 2 bin 194 gazisiyle ve milyonlarca isimsiz kahramanıyla darbeye ‘dur’ dedi. Adaletin tecellisiyle de şehitlerimize ve gazilerimize olan minnet borcumuzun da biraz daha hafiflemiş olduğunu göreceğiz” diye konuştu.
Afrin’le ilgili de değerlendirmede bulunan Kan, “Afrin zaferinden sonra da inşallah başka zaferlere imza atacak olan bizler, hayat hakkımızı rahatlıkla kullanabilelim diye hayat haklarından gözlerini bile kırpmadan vazgeçmeye hazır olan kahraman Mehmetçiğimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Ailelerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı!Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı!
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehitTSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.