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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:43 | Son Güncelleme

IHAAW153654-SIY/24-04-2018 - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 24.04.2018 15:36:54 TSI NNNN

IHAAW153654-SIY/24-04-2018

- AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

24.04.2018 15:36:54 TSI
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