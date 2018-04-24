IHAAW153654-SIY/24-04-2018
- AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
24.04.2018 15:36:54 TSI
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