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AK Parti-MHP arasında ilk kriz!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 12:45 | Son Güncelleme

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararı, ittifak ortağı MHP’yi endişelendirdi. Satışa karşı çıkan MHP’li vekiller, “Geri dönüşü zor olur, fabrikalarımıza dokunmayın” dedi, ittifaktan ilk kriz haberleri gelmiş oldu...

AK Parti-MHP arasında ilk kriz!

Hükümetin 14 şeker fabrikası satma kararı, ittifak ortağı MHP'yi de endişelendirdi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Şeker fabrikalarının özel bir konumu var. Özelleştirilmesi meselesi üzerinde, çok iyi düşünülmesi gerekir. Bir adım atıldıktan sonra, geri dönüşü zor olur. Hükümeti daha dikkatli davranmaya davet ediyorum” dedi. Usta TBMM'de yaptığı açıklamada, “Özellikle doğudaki şeker fabrikalarının, doğunun kalkınması açısından önemi var. Buradaki fabrikaların tam kapasiteyle çalışmasının sağlanması lazım” dedi ve şunları söyledi: “Şeker fabrikalarının özelleştirilme meselesi üzerinde çok iyi düşünülmesi gerekir. Tarım sektörü boyutu, istihdam boyutu, üretim boyutu, gelir dağılımı boyutu var. Bir adım atıldıktan sonra geri dönüşü zor olur.”

YATIRIM GELMEZ

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da satış listesinde bulunan Erzurum şeker fabrikasının satışına karşı çıktı ve “Bu bölgeye yatırım gelmez. Çünkü yatırımcı bir koyup 5 alacağı, 10 alacağı yere yatırım yapar. Bari kamu yatırımları noktasında pozitif bir ayrımcılık göstererek Erzurum Şeker Fabrikası'na dokunmayın” dedi.

(Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti-MHP Şeker Fabrikaları ak parti MHP

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
GEÇMİŞ OLSUN EYYYY MHP. BİR KERE YAKAYI ELE VERDİNİZ. DAHA NE GOLLER YİYECEKSİNİZ. GÖRECEĞİZ. BU DAHA BAŞLANGIÇ.
Ben çiftçi değilim esnaf değilim sıradan bir vatandaşım. seker fabrikaları kapatılınca hangi ülkenin glikoz karışımli şekerini kaça yiyeceğiz ve daha kaçımız diyabet hastası olacağız lütfen seker seker fabrikaları nı özelleştirmeyelim sagligimizla oynamayalim
MİLLETTEN ALINAN VERGILER YETMIYOMUDA ÖZELLESTIRME YAPILIYO VERGI YERMIYO ÖZELLESTIRECEZ DERSENIZDE IRAK 5 milyar eouro kredı parasını nerden buluyo turkıye
ATATÜRK DÖNEMİ AÇILAN FABRİKALAR.... 1-ankara fişek fabrikası (1924) 2-gölcük tersanesi (1924) 3- şakir zümre fabrikası (1925) 4-eskişehir hava tamirhanesi (1925) 5-alpullu şeker fabrikası (1926) 7-uşak şeker fabrikası(1926) 8-kırıkkale mühimmat fabrikası (1926) 9-bünyan dokuma fabrikası (1927) 10-eskişehir kiremit fabrikası (1927) 11-kırıkkale elektrik santrali ve çelik fabrikası (1928) 12- ankara çimento fabrikası (1928) 13-ankara havagazı fabrikası (1929) 14-istanbul otomobil montaj fabrikası (1929) 15-kayaş kapsül fabrikası (1930) 16-nuri killigil tabanca, havan ve mühimmat
Bugüne kadar olduğu gibi mhp lilere mevki verip ağıza biraz bal damlatıp istediğini alır akp zaten mhp derdi millet devlet olmakdan çıkmış mhp devlet parti lideri olmuş
Şeker fabrikalarını satmak vatana ihanettir, Türk insanını sunii şekere mahkum etmek cinayettir, son yıllarda artan karaciğer kanserinin baş nedeninin bu nişasta şekeri olduğu bilimsel olarak da açıklanmıştır bütün ülkelerde yasak olan bu maddenin Türkiyede kullanılmasını öngören köylümüzü adeta ekmeyin biçmeyin üstüne para veriyoruz diyerek topraklarından uzaklaştırmak emperyalist devletlerin oyunudur ve bu oyunun bütün adımlarını Türkiye'de harfiyen yerine getiren bir hükümet vardır...
atalarımızın zar zor yıllarındakı zorluklarla elde ettığımız varlıklarımızı. maalesef satıp satıp yedıler. mıras yedı kjsılerın yaptığı gıbı olduk. maalesef pek bısey kalmadı devletımızın elınde. halbukı o kurumları dedelerımız yokluklarla yapmıslardı sırf bıze yatırım olsun dıye. bız ıse çocuklarımıza bı sey bırakmıyoruz. yazık vatanıma ulkeme. sıyasılerden hesap sorulmalı.
Aman ne kriz..!!!bir görüş bildirmiş..ittifak yapılacak diye herkes aynı düşünecek diye bir durummu var?olsa olsa kriz olsun diye avuçlarını ovalayanları kısmen avutur.
haberi okumaya başladım ya sözcü ya cumhuriyet haberidir dedim çaktırmadan sol alt köşeye baktım bingöl sözcü yazıyor.
bu devlet fabrikalarını şirketlerini satarak uzun vadede zarar etmiyor mu bunun mantığını bir bilen var mı ben anlamıyorum niye satılıyor kaç yıllığına ya da yüzde kaçı satılıyor para mı lazım devlete niye sürekli bir şeyler satılıyor bunun bir karı olacak mı olacaksa nasıl olacak bir bilen varsa anlatsın lütfen
Şaka tabi mhp abisinin sözünden çıkamaz satılır yakında hepsi
sizi satmadigina dua edin
Tüm mhp li vekiller istifa etmeli yakışmıyor size böyle bi adamın arkasından gitmek
onu sat bunu sat? Bunu yapmak milli midir? Devletin geliri sadece vergi mi olacak?
Nihayet akıllı biri çıktı.
CUMHUR İTTİFAKI, CUMHURA İHANETTİR. BAHÇELİYE PESKÜVİT VERİLDİ Mİ, KOLTUĞU İÇİN ANASINI DA VATANINI DA SATAR. ŞEKER FABRİKALARI MADDİ DEĞERİNDEN ÇOK MİLLİ SERVETTİR. MADDİ DEĞERİ NE OLACAK HADİ DİYELİM 500 TRİLYON BU ÜLKENİN BU PARAYA İHTİYACI MI VAR? SARAYIN 1 YILLIK MASRAFI KARŞINALAMK İÇİN 14 TANE MİLLİ FABRİKA HEBA EDİLECEKSE TÜKÜREYİM SİZİN MİLLİLİĞİNİZE. 15 YILDIR NE YAPTINIZ KAÇ TANE FABRİKA YAPTINIZ. ÜLKEYİ YANDAŞLARINIZA PEŞKEŞ ÇEKMEKTEN BAŞKA NE YAPTINIZ. ÖZELLEŞTİRİLEN PETKİM, TÜPRAŞ, TELEKOM BUNLARIN YERİNE NE KOYDUNUZ. ALLAH SİZİN VE SİZE OY VEREN KOYUNLARIN BELASINI VERSİN
satmayin beni sinirlendirmeyin
Türklüğü bölücülük sayan FETO APO BARZANI PAPA haçlılarla ailecek fotoğraf karelerinde yer alanlardan TÜRK milletine HAYIR gelmez.. Bu yüzden TÜRK milleti IYI partiyi desteklemesi elzem olmuştur.. Tek çare IYI parti
Akp vatani satmakla persilvanyada kurulmuş PAPA cocugudur
birleşin artık, birleşin ve beraberce defolup gidin ,yok olun , eğitimli ve ahlaklı insanların iktidarı mutlaka gelecek
Ülkücü olarak size söyleyecek söz bulamıyorum yazık ettiniz; Önce MHP ye sonra biz ülkücülere ve Türk Milliyetcilerine ve Türk Milletine malum parti belli size ne oluyor MHP yöneticileri hani önce vatanım sonra biz idik koltuğu kaybettme korkusu bu kadarmı kötü gittiniz ittifak kurdunuz iradenizi partinizi teslim ettiniz, Hiç bir Ülkücü Türk Milliyetçisi ve dahası vatanını seven namuslu Türk evlatları size oy vermeyecek çabanız boşuna AKP+MHP+BBP= hayal kırıklığı+aldatma+yalan+göz boyama+takkiye
Baba mallarını satıp yiyen haylaz çocuklar gibi AKP. Miras yediler gibi üşüştüler memleketin başına. Ama unutmayın o yedikleriniz miraslar tüm bu ülke vatandaşlarının varlıkları. Para bittikçe birşey kalmayacak satacak ? Ülkeyi bu şekilde mi yönetiyorsunuz. Yahu bir AKP destekçisi çıkıp zor durumda kalınca ailemin nesi ve nesi yok satarım diyebilir. Satmak üretilen birseyi satınca anlam kazanır. Atalarımızın bir lafı vardir HAZIRA DAĞ DAYANMAZ. Evet AKP ye ne dağ ne toprak dayanır. Akp destekçileri şunu unutmayın ileride gelecek nesiller bu yapılanmaya ve destekçilerine çok küfür edecek.
her şeyi sattınız yiğidi muhtaç ettiniz kuru soğana siz saraylarda altın kaşıklarla altın işlemeli bardaklarla yiyip içiyonuz yazıklar olsun sizlere ALLAH sizin gibileri yerin dibine soksun yetim hakkından bahsedersiniz ama yetim hakkını yemekte rekorlar kırıyosunuz
yalancılar ve çıkarcılar nerelerdesiniz.hani her şey ülke içindi
Bir çok ihalede yerli firmalar ihaleye giriyor yabancı firmalar dinanse ediyor,dolayısı ile kar dışarı akıyor,kene gibi sırtımızdanda düşmüyorlar, liberalizmin bu kadarıda fazla,Kapitalizmin ateşine atılıyor halk. Devletçilik dengesi bozulmamalı, zarar mı ediyor fabrikalar mantık ne? Yakınları AKP lileri zengin etmekse yeter artık 15 yılda köşeler dönüldü,doymadılar mı?
Hani kalisyonlar bitmişti? İttifak demek koalisyon demek. Gerçi koalisyon kötü bir şey değil ama bunların amacı koalisyonları bitirmekti hani?
BUNLARIN MİLLİ DEDİKLERİ MEĞER MİLLİ FABRİKALARIMIZI SATMAKMIŞ..GEÇMİŞİ İYİ YÖNETMEMİŞLER DİYORSUNUZ AMA ONLARIN YAPTIKLARINI SATA SATA BİTİREMEDİNİZ. SİZ TEK BİR FABRİKA KURDUNUZMU.? AMA SATTIKLARINIZ 300 MİLLİ FABRİKAYI GEÇTİ..UTANMA KALMAMIŞ. MİLLİLERE BAKIN. MİLLİ FABRİKALARI MİLLETİN ELİNDEN ÇALMAKLA MEŞGULLER.
balayı kısa sürdü.yakında boşanır bunlar şiddetli geçimsizlikten.
ATATÜRK ZAMANI KURULAN FABRİKALAR: 17-kırıkkale elektrik santrali ve çelik fabrikası (1931- genişletildi) 18-eskişehir şeker fabrikası (1934) 19-turhal şeker fabrikaları (1934) 21-bakırköy bez fabrikası (1934) 22-bursa süt fabrikası (1934) 23-izmit paşabahçe şişe ve cam fabrikası (1934 temel atma) 24-zonguldak antrasit fabrikası (1934 temel atma) 25-zonguldak kömür yıkama fabrikası (1934) 26-keçiborlu kükürt fabrikası (1934) 27-ısparta gülyağı fabrikası (1934) 28-ankara, konya, eskişehir ve sivas buğday siloları (1934) 29-paşabahçe şişe ve cam fabrikası (1935 - tamamlandı)
ATATÜRK ZAMANI KURULAN FABRİKALAR: 31-nazilli basma fabrikası (1935- temel atma) 32-bursa merinos fabrikası (1935 temel atma) 33-gemlik suni ipek fabrikası (1935 temel atma) 34-keçiborlu kükürt fabrikası (1935) 35- ankara çubuk barajı (1936) 36-zonguldak taş kömür fabrikası (1935) 37-barut, tüfek ve top fabrikası (1936) 38-nuri demirağ uçak fabrikası (1936- ilk türk uçağı nud-36 üretildi) 39-malatya sigara fabrikası (1936) 40-bitlis sigara fabrikası (1936)
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