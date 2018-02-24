AK Parti-MHP arasında ilk kriz!

Hükümetin 14 şeker fabrikası satma kararı, ittifak ortağı MHP'yi de endişelendirdi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Şeker fabrikalarının özel bir konumu var. Özelleştirilmesi meselesi üzerinde, çok iyi düşünülmesi gerekir. Bir adım atıldıktan sonra, geri dönüşü zor olur. Hükümeti daha dikkatli davranmaya davet ediyorum” dedi. Usta TBMM'de yaptığı açıklamada, “Özellikle doğudaki şeker fabrikalarının, doğunun kalkınması açısından önemi var. Buradaki fabrikaların tam kapasiteyle çalışmasının sağlanması lazım” dedi ve şunları söyledi: “Şeker fabrikalarının özelleştirilme meselesi üzerinde çok iyi düşünülmesi gerekir. Tarım sektörü boyutu, istihdam boyutu, üretim boyutu, gelir dağılımı boyutu var. Bir adım atıldıktan sonra geri dönüşü zor olur.”
YATIRIM GELMEZ
MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da satış listesinde bulunan Erzurum şeker fabrikasının satışına karşı çıktı ve “Bu bölgeye yatırım gelmez. Çünkü yatırımcı bir koyup 5 alacağı, 10 alacağı yere yatırım yapar. Bari kamu yatırımları noktasında pozitif bir ayrımcılık göstererek Erzurum Şeker Fabrikası'na dokunmayın” dedi.
(Sözcü)
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