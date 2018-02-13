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AK Parti MHP arasındaki ittifak çalışmaları tamamlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 18:38 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP arasındaki ittifak çalışmaları tamamlandı.Edinilen bilgilere göre, AK Parti ile Milliyetçi Hareket partisi arasındaki ittifak çalışmalarının tamamlandığı ve yarın liderlere sunum yapılacağı kaydedildi.

AK Parti ve MHP arasındaki ittifak çalışmaları tamamlandı.
Edinilen bilgilere göre, AK Parti ile Milliyetçi Hareket partisi arasındaki ittifak çalışmalarının tamamlandığı ve yarın liderlere sunum yapılacağı kaydedildi.

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