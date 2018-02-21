AK Parti-MHP ittifak teklifi

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Temel hedefimiz anayasa değişikliğinin gerekli kılmış olduğu uyum kanunları, Türkiye’de büyük reformu gerçekleştirecek düzenlemeleri yapmak" dedi.

İttifak Komisyonu üyeleri TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, kanunlarda değişiklik yapılması gerektiği düşüncesiyle yola çıkıldığını söyleyerek, “Temel hedefimiz anayasa değişikliğinin gerekli kılmış olduğu uyum kanunları, Türkiye’de büyük reformu gerçekleştirecek düzenlemeleri yapmak. Bunun ilk adımı seçim kanunu özellikle yerel seçimlerle ilgili düzenlemeleri yapmak üzere çalışmalara başlamıştık. Toplam 26 maddelik düzenleme. Dört kanunda değişiklik içeriyor. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun, milletvekili seçimi kanunu, mahalli idareler seçimi kanunu, siyasi partiler kanunu değişiklikleri var. Bu metnin hepsi secim ittifakı düzenlemelerden ibaret değil, yerel seçimlere yönelik, bir kısmı anayasa değişikliğinin zorunlu kıldığı düzenlemeler, bir kısmı da daha önceki tecrübelere dayanarak ortaya çıkan gerekli düzenlemeler” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise uyum yasalarını hazırlayacaklarını belirterek, seçim ittifakı ile hukuki zeminin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Kalaycı, “26 maddelik kanun teklifinde seçim ittifakı, seçim güvenliği ve mahalli idare seçimlerine yönelik düzenlemeler yer almıştır. Teklifle, Türk siyasi hayatında demokratikleşme yönünde önemli bir adım atılmaktadır. Siyasi partiler ve seçim kanunu ittifakı yasaklayan hükümler kaldırılmakta, siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılabilmelerinin yasal altyapısı oluşturulmaktadır. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin seçim takviminin başlamasından itibaren yedi gün içinde İttifak Protokolü ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmaları gerekmektedir. İttifak yapan siyasi partiler kuraya ittifak olarak girecek ve oy pusulasında ittifak unvanı altında aday listeleriyle yan yana yer alacaklardır. Bu partilerin ittifak içindeki sıraları kurayla beraber belirlenecektir. İttifakın elde ettiği milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partilerin arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak dağıtılacaktır. Teklifle mahalli organlara seçilme yaşı 18’e indirilecektir. Böylece genç nüfusun mahalli karar alma organlarında il idaresinde temsil edilebilmesinin önü açılmaktadır. Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağlı vatandaşlarca seçme hakkının kullanılmasını teminen seyyar sandık kurulu oluşturulmaktadır" dedi.

Kalaycı, milletvekilliği ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapılacağını ama oy pusulalarının farklı olacağını ifade etti.