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AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 18:54 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim ile ilgili sözlerine ilişkin, 'Öne çekerse Cumhurbaşkanı değişecek biliyor. Rakamlar onu gösteriyor. O da biliyor seçimi kazanamayacağını. O, 50 artı 1 olmuyor. Topluyorlar, topluyorlar büyümüyor, küçülüyorlar. MHP getirdiğinden fazla götürüyor. AK Parti ve MHP birlikteliği 50 artı 1’i değil şu anda 45’i bile geçemiyor' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE GİDECEĞİZ”

Özel, şöyle dedi: “Bugün Anayasa Mahkemesi ile ilgili imzalarımızı tamamladık. Bugün yetişirse bugün yoksa yarın. Kamuoyunda sivile ceza muafiyeti getiren yani sivillere yargı zırhı getiren, hem de 15 Temmuz, 16 Temmuz'la sınırlandırılması söylendiği halde yapılmayıp, Meclis'te de yapılmayıp ileriye doğru ucu açık bırakılan ve ‘ben darbe bastırıyordum' diye can alan sivillere muafiyet getiren yasanın sadece o maddesini şimdilik şekil ve esas yönünden Anayasa Mahkemesi'ne taşıyoruz.

Bu konudaki argümanımız şudur; işlenmiş bir suça af getiriyorsanız 3 bölü 5 nitelikli çoğunluk aranması gerekir. Oysa maddenin oylaması işari olarak yapılmıştır. Kanunun oylamasında 3 bölü 5 nitelikli çoğunluk aranmamıştır.

Bir af düzenlemesinin kanun hükmünde kararnameyle düzenlendiği için eylemli içtüzük ihlali yarattığını yani komisyonlarda bekleme, komisyonda tartışma, Meclis'e sevk usulleri ve görüşülmesiyle ilgili usullerin terk edildiğini bu yüzden de böyle bir düzenlemenin ancak ve ancak kanun yönüyle ve şekil şartları tamamlanarak olabileceği söylenmiştir. Eylemli içtüzük ihlali iddiasıyla, 3 bölü 5 nitelikli çoğunluğun aranmadığı tespitiyle şekil yönünden Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyoruz.”

ARDA TURAN’IN DÜĞÜNÜ

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arda Turan'ın nikahına gitmesine değinerek, şöyle dedi: “Arda Turan'ın nikahına gitti Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı sıfatıyla. Ve giderken sivil plakalı araçlar kullandılar.

Arda Turan'ın düğününe Cumhurbaşkanı gitmelidir. Hatta düğünde bir hediye takılacaksa o da Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden de alınmalıdır. Çünkü Cumhurbaşkanı tarafsızlık yemini etmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmektedir. Sivil plakaya gerek yok, forsuyla gitmeli. Milli futbolcuyu cumhurbaşkanlığı forsuyla da şereflendirmelidir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı Cumhurbaşkanlığı forslu arabanın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir siyasi partinin il kongresine gitmesindedir. Sıkıntı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’ne gitmesindedir.

Arda Turan'ın düğünü milli futbolcunun düğünü tam da Cumhurbaşkanının resmi aracıyla gidecek düğündür ama AKP il kongreleri sivil plakayla gidilecek yerlerdir. Mümkünse, doğrusu hiç gitmemesidir, bunu savunuyoruz.”

“BUGÜN YAPILAN İŞ, BELLİ İKİ PARTİ İÇİN YAPILMAKTADIR”

Seçim ittifakı teklifinin bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Özel, şöyle dedi:

“Bugün yapılan iş, belli iki parti için yapılmaktadır. İttifak yapan partilere avantaj sağlarken yapmayan partilere dezavantaj sağlamaktadır. Siyasi partilerin baraj sorunu çözülmediği için ittifak yapan bir parti yüzde 1 ile Meclis'e girebilirken ittifak yapmayan bir parti yüzde 9.99 oy alsa Meclis dışı kalmaktadır.

CHP GENEL KURUL'DA NE YAPACAK

Biz değişiklik taleplerini Genel Kurul'da, teknik düzeyde ısrarla ve İçtüzük'ün bize verdiği bütün imkanları kullanarak dile getirme sorumluluğunu yerine getireceğiz.

MHP ‘aynı şekilde geçecektir' diyerek Meclis Genel Kurul çalışmasını hiçleştirmiştir.

“BIRAKIN NEZAKETİ NE VİCDANLA NE AHLAKLA BAĞDAŞMAMAKTADIR”

Adalet ve Kalkınma Partisi de randevuyu vermiş ama ardından Cumhurbaşkanı ‘geldikleri gibi gittiler' ifadesini kullanmıştır. Bu laf bu Cumhurbaşkanının lafı değildir. Bu söz 1. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sözü düşman orduları için söylemiştir. İşgal kuvvetleri için söylemiştir. Ayıptır, utanılacak iştir. Bir anamuhalefet partisine işgal orduları için söylenmiş bir sözü söylemek gerçekten bırakın nezaketi ne vicdanla ne ahlakla bağdaşmamaktadır.

“YENİ BİR İTTİFAK SENEDİ”

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çokça söylediği bir söz var. Ne diyor, ‘bu memlekete iki yüzyıldır istikamet dayatılıyor' diyor. Ne var orada, Sened-i İttifak var. İttifak senedi. 1808. İttifak Senedi, Sened-i İttifak ne olarak kabul ediliyor senedi ittifak Osmanlı'daki ilk demokratikleşme hamlesi. Buna kızıyordu. Şimdi başka bir senedi ittifak var. Ne diyorlar. Seçimlerin 7. günü partiler aralarındaki ittifakın belgesini YSK'ya sunacaklar diyor. Yeni bir ittifak senedi. Rövanş senedi. Neyden rövanş alıyor. Demokrasiden.

Yeni bir ittifak senedi, bu ne yapıyor, Meclis'i yetkisiz, etkisizleştiriyor. Meclis'in yetkilerini yeniden saraya götürüyor. Gerçekten tam bir rövanş.

“15 TEMMUZ AKŞAMININ TIRSAKLARI”

’15 Temmuz'da tankın üstünde ittifak kurmuş’. Keşke görseydik seni tankın üstünde Mehmet Parsak. 15 Temmuz akşamının tırsakları şimdi çıkmışlar Mehmet Parsak beyefendi biz tankın üstünde ittifak kurduk. Görmedik seni tankın üstünde. Millet tankın üstüne sen bir yerlerden iktidarın paçasına tutun diye çıkmadı.

Şimdi çıkmışlar tank kahramanlığıdır anlatıyorlar.”

“BU BÜTÜN SİYASİ PARTİLERDE VARDIR”

AK P Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'ün bir televizyon programında kullandığı ifadelere işaret eden Özel, şöyle dedi:

“CHP'de Genel Başkan adına bu yetki grup başkanvekilleri tarafından kullanılır. Program teklifi gelen milletvekili grup başkanvekilinden onay alır. Sayın Genel Başkan birkaç kez bu tip ihlalleri affetmiştir. O günde bundan sonra taviz vermeyeceğim demiştir. Bu parti disiplininin gereği olarak ifade ettiği bir konudur. Bu bütün siyasi partilerde vardır.

“REİSİN DUDAĞININ ARASINDAN ÇIKTIN”

Ben Manisa'dan önseçimle çıktım. Seni kim koydu İlknur Hanım? İlindeki üyelerinize soruldu mu? Reisin dudağının arasından çıktın. Seni kim grup başkanvekili yaptı, reisin dudağı. Reisin dudağından değil, sandıktan çıkanlara karşı benim Genel Başkanım İzmir'den önseçimden çıkmış.”

“KENDİ KALİTESİNİ VE KALİBRESİNİ ORTAYA KOYMUŞ”

“AK Partili Mahir Ünal'ın açıklamalarına ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, “Kendi kalitesini ve kalibresini ortaya koymuş” yanıtını verdi. “Cumhurbaşkanı bozkurt selamı yaptı, daha önce de Kılıçdaroğlu yapmıştı, ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, “Bir liderin bir başka partinin siyasi simgesini kullanması birlikte değillerse jest olarak yapması veya işte bir birlikteliği vurgulamak için yapması siyasette liderlerin kendi tercihlerine kalmış, kullanılabilen bir davranış biçimidir. Buna diyecek bir şey yok. Buna söylenecek söz şu, geçmişte bozkurt işareti için ben eşrefi mahlukatla insanlarla dolaşırım sen bozkurt gibi hayvanlarla geziyorsun diye Devlet Bahçeli'ye laf söylüyordu Recep Tayyip Erdoğan. O zaman bu lafı söyleyince bu hareketi yapmayacaksın” yanıtını verdi.

“Sehven mi yaptı?” sorusuna Özel, “Ben sehven değil, bir çıkar amaçlı yaptığını düşünüyorum” dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmalarının hatırlatılması üzerine Özel, “Öne çekerse cumhurbaşkanı değişecek biliyor. Rakamlar onu gösteriyor. Panik bu. Ondan fırça atıyor. ‘Seçimi niye öne çekeyim kardeşim' diyor. Görev süremi niye bitiriyorsunuz. O da biliyor seçimi kazanamayacağını. O, 50 artı 1 olmuyor. Topluyorlar, topluyorlar büyümüyor, küçülüyorlar. MHP getirdiğinden fazla götürüyor. AKP ve MHP birlikteliği 50 artı 1'i değil şu anda 45'i bile geçemiyor. Hepimiz bunu biliyoruz” yanıtını verdi.

“Mehmet Parsak'ın Afrin ile ilgili attığı tweete ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, “Afrin operasyonunda dil bu dil olursa dünya kamuoyunda mesela milletvekilleri ‘ordunun Afrin'i yaktığını’ söylerlerse bu Mehmetçik'e iftiradır. Ama dünya kamuoyunda bizi çok zor durumda bırakır” dedi. (ANKA)

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
özgür özel eğer siz böyle diyorsanız şimdiden tutuşmuşsunuz ve gerçek oy oranıda %55'in üstündedir.
reis için böyle risk varsa akparti olarak daha çok çalışmamız lazım..
uyarın için teşekkürler özgür özel. yüzde 45i yüzde 55 lere çıkarmak için çok çalışacaz..
% 54 olmasın siz heşeyi tersten görürsünüz.
bertaraf ol aksaray yeter yeter
))) sen kendi oy oranına kafa yor önce ne boş beleş adamlar ya
Tamam chp me ağlıyorsunuz öyleyse bırakın kaybetsinler. Bu arada mhp sizinle ittifak yapıp ekmeledini cumhurbaskanı adayı yaparken sıkıntı değildi. Ancak mhp akp ile itifak yapınca dert biniyo rahat ol chp git kiminle itifak yapacaksan yap ağlama çalış sen iktidar ol
chp ne yaparsan yap bu kadar koyunla hep 3 ün 1 ini alırsın
Çırpın çırpın eninde sonunda başkan seçilecek seçilen sol parti olmayacakkkk
peki siz yuzde kac aliyorsuniz. sen kendine bak bi arpa boyu yol alabildiniz mi
Utanmadan saadet partisinin arkasına siginiyosunz düştüğünü duruma bak sorduğum bütün saadet liler oyunu milli ittifak verecek
Bu chp niye ağlıyorsun biliyomusunz sol bir daha secilemeyecek bütün ağlamasın sebebi bu
Sizin yalanlarınızı yiyeyim. Onun için mi bir tarafınızı yırtıyorsunuz?
konuşacağına çalışsan ,biraz kemal beyin yükünü hafifletsen daha iyi olmazmı.
HALK ARASINDA ÇOK KONUŞULAN ŞEYLERDE VAR...HEP ANKET ŞİRKETLERİ AĞZIYLA KONUŞUYORSUN ÖZEL KARDEŞ .HALK CHP NİN BARAJLA İLGİLİ ÇALIŞMASI GEREKTİĞİNİ,BARAJA TAKILACAĞINI SÖYLÜYOR...SEBEPMİ...PKK,VE HDP İLE OLAN BAĞINIZ,MEMLEKETİN ZOR GÜNLERİNDE MİLLİ DURMAMANIZ,CHP Yİ ATATÜRK ÇİZGİSİNDEN UZAKLAŞTIRMNIZ,,,,DAHA NİCELERİ....SİZ OTURUN KENDİ HESAPLARINIZI YAPIN..AKP HEM İKTİDAR HEM SİZDEN KAT KAT FAZLA POTANSİYELE SAHİP...BU DURUMDA SİZ HALKA HİZMETLE İLGİLENİN...BU ARADA CHP Lİ BELEDİYE HİZMETLERİNİZ BERBAT...GİT TRAKYAYI GEZ..
sanane sen kimsin, sen git kendi partini pkk ya ve bilimum sol terör örgütlerine peşkeş çekenlerle ilgilen hadsiz herif, kalkmış o parti şunu alır bu parti bunu alır, kaç seçimdir üçün birini alıyorsunuz hala boş boş konuşuyorsunuz, size iktidar yüzü yok,
Yüzde kaç görürsün seçimde
Çok biliyorsanız sağcı adayı destekleme sonuçta sağcı aday secilecekkk
sizene o partinin bu partinin oy oranından, siz kendinize bakın halk size ne dedi ve ne diyor, senin çapın ve siyasetin ak parti ve mhp nin oyunu ölçmeye yetmez, sen git atatürkün partisini nasıl terörist parti haline getirdiniz onu araştırın, bu seçimdede %25 den fazla oy almazsanız ne yapacaksınız onu konuşun, boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın,
yaw he hee...
Yav bu chp çok komik parti hala seçimin nasıl yapılacağını bilmiyor birinci seçimde yüzde 50 yi alamayan ikinci seçimde sanki alınmayacak chp ye oy vérité HDP yim başımıza dilerim ağla ağla sonuçta seçilen sağ parti olacaktık
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