AK Parti-MHP ittifakı için yeni açıklama: Netliğe kavuştu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Şentop, görüşmeye ilişkin "Tam bir mutabakatla, bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla, 21 Şubat günü TBMM Başkanlığına sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi etmiş görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.