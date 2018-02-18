HABER

AK Parti-MHP ittifakı için yeni açıklama: Netliğe kavuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 22:10 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin, "Tam bir mutabakatla, bütün hususlar netliğe kavuşturuldu.26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla, 21 Şubat günü TBMM Başkanlığına sunacağız" ifadelerine yer verdi.

AK Parti-MHP ittifakı için yeni açıklama: Netliğe kavuştu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Şentop, görüşmeye ilişkin "Tam bir mutabakatla, bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla, 21 Şubat günü TBMM Başkanlığına sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi etmiş görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Seçim ittifakı...Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Seçim ittifakı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti MHP Mustafa Şentop TBMM

En Çok Okunan Haberler

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

Demet Şener ilk kez Demet Akalın hakkında konuştu

Demet Şener ilk kez Demet Akalın hakkında konuştu

Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BBP Genel Başkanı Destici:

BBP Genel Başkanı Destici:

AK Partili Çakar: “Bir ülkenin gelişmesi yerelle başlar”

AK Partili Çakar: “Bir ülkenin gelişmesi yerelle başlar”

Manisa CHP Teşkilatı Sarıgöl’de toplandı

Manisa CHP Teşkilatı Sarıgöl’de toplandı

Bakan Zeybekci büyüme tahmini açıkladı (2)

Bakan Zeybekci büyüme tahmini açıkladı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti 

Balıkesir MHP’ye bin 100 yeni üye

Balıkesir MHP’ye bin 100 yeni üye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.