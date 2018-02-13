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AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili yeni gelişme! Liderlere sunulacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 18:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AK Parti ve MHP arasında yapılacak ittifak ile ilgili komisyon çalışmasını tamamlandı. Yarın liderlere sunulacak.

AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili yeni gelişme! Liderlere sunulacak

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MHP ak parti

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aman ne büyük olay ne büyük iş
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