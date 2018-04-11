AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti ve MHP arasında kurulan 'Cumhur İttifakı’nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin “borçlanma yetkisi ve komisyona gitmesi” AK Partili üyelerin oylarıyla reddedildi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; bu önemli gelişme sonrasında açıklama yapan MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün çok sert ifadeler kulandı.

“AK PARTİ HUKUKA AYKIRI DAVRANIYOR”



Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sayfasından yayınlanan açıklamada AK Parti için “Hukuka aykırı olarak, vatandaşa hizmet götürülmesi engelleniyor” ifadeleri kullanıldı.

İşte MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sayfasından yapılan açıklamalardan öne çıkanlar:

“Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı’nda AK Parti Grubu’nun hukuka aykırı kararları gündeme damga vurdu. Yasa gereği alınmış olan borçlanma yetkisinin güncellenmesi ile ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu’na göndermesi gereken AK Parti Grubu, hem yetkiyi, hem de söz konusu maddelerin komisyona gitmesini reddetti.”

"ACİL HİZMETLER ENGELLENİYOR"



"AK Partili meclis üyelerinin bu kararının hukuka aykırı olduğu yönünde CHP ve MHP’li meclis üyelerinin uyarısına rağmen karar böyle geçerken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 97 mahallenin acil altyapı ve içme suyu beklediğini, asfalt, Irlamaz, Manisa Prime, elektrikli otobüsler gibi çok sayıda hizmetin yapılmasına engel olunduğuna dikkat çekti."