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AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 08:34 | Son Güncelleme

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamayla AK Parti’yi hedef aldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün sosyal medyadan da duyurduğu metinde 'AK Parti Grubu hukuka aykırı davranmaktadır' ifadeleri dikkat çekti.

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti ve MHP arasında kurulan 'Cumhur İttifakı’nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin “borçlanma yetkisi ve komisyona gitmesi” AK Partili üyelerin oylarıyla reddedildi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; bu önemli gelişme sonrasında açıklama yapan MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün çok sert ifadeler kulandı.

“AK PARTİ HUKUKA AYKIRI DAVRANIYOR”

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sayfasından yayınlanan açıklamada AK Parti için “Hukuka aykırı olarak, vatandaşa hizmet götürülmesi engelleniyor” ifadeleri kullanıldı.

İşte MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sayfasından yapılan açıklamalardan öne çıkanlar:

“Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı’nda AK Parti Grubu’nun hukuka aykırı kararları gündeme damga vurdu. Yasa gereği alınmış olan borçlanma yetkisinin güncellenmesi ile ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu’na göndermesi gereken AK Parti Grubu, hem yetkiyi, hem de söz konusu maddelerin komisyona gitmesini reddetti.”

"ACİL HİZMETLER ENGELLENİYOR"

"AK Partili meclis üyelerinin bu kararının hukuka aykırı olduğu yönünde CHP ve MHP’li meclis üyelerinin uyarısına rağmen karar böyle geçerken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 97 mahallenin acil altyapı ve içme suyu beklediğini, asfalt, Irlamaz, Manisa Prime, elektrikli otobüsler gibi çok sayıda hizmetin yapılmasına engel olunduğuna dikkat çekti."

"VEBALİ AK PARTİ’NİN"

"İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz yıl onaylanan borçlanma talebini hala yerine getirmediğini de açıklayan Başkan Ergün, 'İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü beni arayarak meclisin 200 milyon olarak vermiş olduğu borçlanma yetkisinin 100 milyon olarak onaylandığını söyledi. Tarih 05.09.2017. O zamandan beri bu yerine getirilmedi. Bunu Manisalılar bilsin. Bunun yanında Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yatırımlar kavşaklar, gençlik merkezleri, Irlamaz, Alaşehir gibi, elektrikli otobüslerin ihalesi gibi geçen yıl almış olduğumuz bu borçlanma yetkisini kullanmadığımız için yeniden getirdik. İller Bankası’ndan bunları alamazsak, dış borçlanma yetkisi talebimizdir bu. Bunu 1 ay ötelersek, bunu vebali AK Parti Grubu’na kalır."

"KAÇAK OYNAMAYIN, NET OLUN"

“Bu hafta içerisinde bu kararı ara komisyonda alır Pazartesi karara bağlayabiliriz. Yani hizmeti yapmak gayesiyle bugün 97 tane mahallenin acil bekleyen hizmetleri var. Eğer siz Cengiz Ergün’e hizmet yaptırmama noktasında düşünüyorsanız çıkın açıkça ‘evet vermek istemiyoruz’ deyin. Kaçak oynamayın. Net olun, açık olun. Bu şekilde bu Manisa’yı yönetemeyiz diye konuştu."

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ak parti MHP cumhur ittifakı Manisa Cengiz Ergün

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