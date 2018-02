AK Parti-MHP ittifakında kritik formül... 'Kim daha çok oy aldıysa...'

Büyük oranda uzlaşılan formülün dışında son anda yeni bir formül bulunmazsa, ittifak partilerinin cumhurbaşkanı adayı pusulada yer alacak. Cumhurbaşkanının adının altında da her iki parti, kendi amblemiyle birlikte yer alacak. Böylece seçmen kendi partisine oy verebilecek. Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti’nin “seçmende kafa karışıklığına yol açmaması” için önerdiği formüle göre, her partinin milletvekili aday listesi pusulada ayrı ayrı yer alacak. Pusulada ittifak yapan partiler, aynı renkle belirtilirken, ayrıca pusulada ‘ittifak’ yazmayacak. İttifak yapan partiler, YSK’ye bildirimde bulunacak. YSK, ittifak yapan partiler pusulara ayrı ayrı yazılmasına karşın oy sayımında partilerin oyunu birlikte sayacak. İki partinin aldığı oy da ‘ittifakın oyu’ olarak sayılacak. Barajın yüzde 10 olarak korunması üzerinde görüş birliği sağlanırken, ittifak yapan partilerden biri yüzde 10 barajının altında kalsa bile ittifakın toplam oyu dikkate alınacağı için o parti barajı geçmiş olacak. İttifak partilerinin milletvekili dağılımı ise illerde aldıkları oylara göre kendi içinde belirlenecek.

‘YERELDE İTTİFAK’ İLE İLGİLİ FORMÜLLER

İki parti ‘yerelde ittifak’ ile ilgili formüller üzerinde de çalışıyor. “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine birlikte gidip, yerel seçimlerde ise sahada, her iki partinin ayrı hareket etmesinin anlamsız olacağı” görüşü ağırlık kazanırken, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için öngörülen ittifak modelinin benzerinin yasa değişikliğiyle yerel seçimlerde de uygulanabilmesi üzerinde duruluyor. MHP, yerelde ittifakta, ‘Cumhur ittifakında olduğu gibi’ pusulada, illerde hangi partinin oyu daha fazlaysa, o partinin belediye başkan adayının yazılmasını” öneriyor. Buna göre, Ankara ve İstanbul gibi illerde, pusulada, AK Parti’nin belediye başkan adayının, Adana ve Mersin gibi illerde de MHP’nin belediye başkan adayının adı yer alacak. Belediye başkan adayının altında da AK Parti ile MHP’nin adları yazılarak, her iki partinin belediye meclis üyesi adayları listesi bulunacak. Böylece, seçmen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde olduğu gibi sandıkta kendi partisine oy verebilecekken, her iki partinin oyu ‘ittifakın oyu’ olarak kabul edilecek. Belediye meclisi üyelikleri de her partinin aldığı oy oranına göre belirlenecek.