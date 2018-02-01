AK Parti-MHP ittifakında kritik formül... 'Kim daha çok oy aldıysa...'

AK Parti ve MHP arasında kurulan ‘Milli Mutabakat Komisyonu'na ilişkin, Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığı kulis bilgilere göre, 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile milletvekili seçimlerinde yapılacak ittifakın nasıl olacağıyla ilgili büyük oranda uzlaştı. Ancak iki partinin önünde “yerelde ittifak modelleri” üzerinde çalışmalar bulunuyor.

AK Parti ile MHP arasında kurulan Milli Mutabakat Komisyonu dün 4. toplantısını yaptı.

Büyük oranda uzlaşılan formülün dışında son anda yeni bir formül bulunmazsa, ittifak partilerinin cumhurbaşkanı adayı pusulada yer alacak. Cumhurbaşkanının adının altında da her iki parti, kendi amblemiyle birlikte yer alacak. Böylece seçmen kendi partisine oy verebilecek. Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti’nin “seçmende kafa karışıklığına yol açmaması” için önerdiği formüle göre, her partinin milletvekili aday listesi pusulada ayrı ayrı yer alacak. Pusulada ittifak yapan partiler, aynı renkle belirtilirken, ayrıca pusulada ‘ittifak’ yazmayacak. İttifak yapan partiler, YSK’ye bildirimde bulunacak. YSK, ittifak yapan partiler pusulara ayrı ayrı yazılmasına karşın oy sayımında partilerin oyunu birlikte sayacak. İki partinin aldığı oy da ‘ittifakın oyu’ olarak sayılacak. Barajın yüzde 10 olarak korunması üzerinde görüş birliği sağlanırken, ittifak yapan partilerden biri yüzde 10 barajının altında kalsa bile ittifakın toplam oyu dikkate alınacağı için o parti barajı geçmiş olacak. İttifak partilerinin milletvekili dağılımı ise illerde aldıkları oylara göre kendi içinde belirlenecek.