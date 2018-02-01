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AK Parti-MHP ittifakında kritik formül... 'Kim daha çok oy aldıysa...'

POLİTİKA HABERLERİ | 01.02.2018 10:14 | Son Güncelleme

2019 seçimleri öncesi AK Parti ile MHP arasında süren ittifak görüşmelerinde büyük oranda uzlaşma sağlandığı ileri sürüldü. Cumhuriyet'te yer alan bir kulis bilgiye göre "İttifak partilerinin cumhurbaşkanı adayı pusulada yer alacak. Böylece seçmen kendi partisine oy verebilecek. Milletvekilliğinde ise pusulada ayrı olacak partilerin aldığı oylar, YSK’ye bildirilip birlikte sayılacak. Biri barajın altında kalsa da, toplam oy oranı geçerli."

AK Parti-MHP ittifakında kritik formül... 'Kim daha çok oy aldıysa...'

AK Parti ve MHP arasında kurulan ‘Milli Mutabakat Komisyonu'na ilişkin, Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığı kulis bilgilere göre, 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile milletvekili seçimlerinde yapılacak ittifakın nasıl olacağıyla ilgili büyük oranda uzlaştı. Ancak iki partinin önünde “yerelde ittifak modelleri” üzerinde çalışmalar bulunuyor.

AK Parti ile MHP arasında kurulan Milli Mutabakat Komisyonu dün 4. toplantısını yaptı.

Büyük oranda uzlaşılan formülün dışında son anda yeni bir formül bulunmazsa, ittifak partilerinin cumhurbaşkanı adayı pusulada yer alacak. Cumhurbaşkanının adının altında da her iki parti, kendi amblemiyle birlikte yer alacak. Böylece seçmen kendi partisine oy verebilecek. Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti’nin “seçmende kafa karışıklığına yol açmaması” için önerdiği formüle göre, her partinin milletvekili aday listesi pusulada ayrı ayrı yer alacak. Pusulada ittifak yapan partiler, aynı renkle belirtilirken, ayrıca pusulada ‘ittifak’ yazmayacak. İttifak yapan partiler, YSK’ye bildirimde bulunacak. YSK, ittifak yapan partiler pusulara ayrı ayrı yazılmasına karşın oy sayımında partilerin oyunu birlikte sayacak. İki partinin aldığı oy da ‘ittifakın oyu’ olarak sayılacak. Barajın yüzde 10 olarak korunması üzerinde görüş birliği sağlanırken, ittifak yapan partilerden biri yüzde 10 barajının altında kalsa bile ittifakın toplam oyu dikkate alınacağı için o parti barajı geçmiş olacak. İttifak partilerinin milletvekili dağılımı ise illerde aldıkları oylara göre kendi içinde belirlenecek.

‘YERELDE İTTİFAK’ İLE İLGİLİ FORMÜLLER

İki parti ‘yerelde ittifak’ ile ilgili formüller üzerinde de çalışıyor. “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine birlikte gidip, yerel seçimlerde ise sahada, her iki partinin ayrı hareket etmesinin anlamsız olacağı” görüşü ağırlık kazanırken, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için öngörülen ittifak modelinin benzerinin yasa değişikliğiyle yerel seçimlerde de uygulanabilmesi üzerinde duruluyor. MHP, yerelde ittifakta, ‘Cumhur ittifakında olduğu gibi’ pusulada, illerde hangi partinin oyu daha fazlaysa, o partinin belediye başkan adayının yazılmasını” öneriyor. Buna göre, Ankara ve İstanbul gibi illerde, pusulada, AK Parti’nin belediye başkan adayının, Adana ve Mersin gibi illerde de MHP’nin belediye başkan adayının adı yer alacak. Belediye başkan adayının altında da AK Parti ile MHP’nin adları yazılarak, her iki partinin belediye meclis üyesi adayları listesi bulunacak. Böylece, seçmen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde olduğu gibi sandıkta kendi partisine oy verebilecekken, her iki partinin oyu ‘ittifakın oyu’ olarak kabul edilecek. Belediye meclisi üyelikleri de her partinin aldığı oy oranına göre belirlenecek.

2019 seçimleri öncesi AK Parti-MHP bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

AK Parti’de ise ortak aday formülünün bazı illerde aday bulunmasında sıkıntı yaratabileceği gerekçesiyle “ittifaktaki pusulaya her partinin belediye başkan adayının yazılarak, hangi parti daha fazla oy aldıysa, o partinin adayının belediye başkanı olabilmesi” formülü dillendiriliyor. Buna göre iki aday olsa da iki partinin oyları ittifak yapacakları için birlikte sayılacak. İttifak partilerinin kazandığı illerde en çok oy alan partinin adayı belediye başkanı seçilmiş sayılacak.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak...... TÜRK milleti huzur bulacak..
@mah6bsddn4 ))) Gömecez gömecez..Az sabırlı olun Hepinizi Gömecez o seçim sandıklarına hemde Budefa MHP AK parti elele verip yapacak bu işi
halkta B planını uygulayacak bu iki ırkçı faşist partide defolup gitsin.
İyi Parti gelecek.Türk yönetince düzelecek ülkem.
AKP ve MHP bitmistir cesitli oyunlar ile birini koltugunun digeri saray gemicik filolari rantlarini binlerce korumayı kaybetme korkusuyla dune kadar bir birine buraya yazmaya utandigimiz lagim gibi sozleri unutmusdur TÜRK milleti huzur istemektedir... IYI olanlar kazansın kotuler pislikleri ile kaybolsun.. TÜRK Milleti huzur bulsun
Bu bir ittifak değil. Tam bir kepazelik. O zaman %10 barajına ne gerek var kaldırın barajı. Her parti kendi seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın.
BU BAHCELİNİN ARKASINDAN GİDEN BEYINSIZLER VARMI DAHA BIR ÜLKUCÜ KEMIK YALAMAZ KÖPEKLİK YAPMAZ????
demekki neymiş bahçeli mhp yi kendi partisi gibi kullanıyormuş bu kadar tükürdğünü yalayan bir siyasetçi milliyetçi olamaz partiyide kendi emelleri için kullanan oyumuz İYİ partiye yazıklar olsun bahçeliye
Bence bunlara hiç gerek yok, ittifakla MHP - AKP oldu mu oldu,BBP de geldimi geldi eeee buna YSK yani yüksek seçim kurulunu eklersek zaten sonuç belli. Hiç diğer partiler uğraşmasın. KHK ile Sayın R.Tayyip Erdoğanın başkanluğı ilan edilsin MHP_AKP ye 400 vekil verilsin olsun bitsin. Milleti sandıktı seçimdi oy pusulası ile de uğraştırmamış olursunuz.
yani baraj muhalefet partilerine var.
Yav bi el atında, şu adamcağızı barajın altında kalmaktan kurtarın.
neyi tartışıyor sunuz avrasya tuneli 21 tl olmuş öylede böylede alırım diyor bu devlet sizden bırakın beyler bunları boynumuzu çeviremiyoruz
bu ittifakı değilde ikinci ittifakı tercih ederim yıllarca bunları bumillet gördü ,darbeler ,terör ,ekonomik kriz diş siyasetde felaketler v.b bir sürü olumsuzlukları yaşattılar bu millete.
2019 hepsiniz defolup gidiceksiniz fetö artığı hırsız yalan makineleri
koltuk için her türlü entrika oynar bunlar.
KARAMAN'IN KOYUNU SONRA ÇIKAR OYUNU.....ADANALI İŞİN BİLİR...
Hayatımda ne duydum ne gördüm. Maç oynanırken 3 futbolcun sakatlandı diye hakkın kalmamasına rağmen kural değişikliği yapıp oyuncu değiştirmeye çalışmaktır bu. Bir kere dürüst olacaksan bu tür değişiklikler bir sonra ki seçim uygulanır denmelidir. Lakin iktidardan düşme korkusu büyük. Sonuçta iktidardan düşüren millet olacağına göre sorun nerde ya?? Her dakika millet, milli lafını ağzından düşürmeyenler milletin kararına saugı durmalıdır. Millet İyi parti derse iyi parti gelir başkan Akşener olsun derse Akşener olur. Zaten 1.turda başkanlıl seçiminde alamazsa 2.turda 2.olan en yüksek oyu alır
bahçeli hadi kefeni yırttın yine dayadın sırtını bu sefer akp ye partinin adınıda değiştir tam olsun bari
Cumhuriyet'te yer alan bir kulis bilgiye göre... yazan yere kadar okudum. Bugün kiliste PKK tarafından katledilen kıza "uykusunda öldü" diyen gazeteyi ne referans veriyorsunuz.
bahçeliyi önceden de kimse sallamıyordu ama bu son olayda iyice bitti artık kukla gibi milletin oyuncağı oldu ne kişiliğini ne sözünün bir değeri kaldı... bizim atatürkün hatrına chp ye oy vermemiz gibi mhp de türkeşin hatrına gelen oylar ile ancak %10 geçer adam siyaset tarihindeki en itibarsız kişi resmen...
secım hılelerıyle falan iş gitmiyecek artık
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