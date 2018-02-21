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AK Parti-MHP ittifakında son dakika gelişmesi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 11:57 | Son Güncelleme

İttifak teklifi saat 15.00'te AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla TBMM'ye sunulacak.

AK Parti-MHP ittifakında son dakika gelişmesi!

AK Parti ile MHP arasında yürütülen seçim ittifakı görüşmeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakın isminin "Cumhur İttifakı" olduğunu açıkladı. Üzerinde uzlaşmaya varılan yasa teklifi bugün Meclis'e sunulacak.

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MHP ak parti

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