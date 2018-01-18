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AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 17:05 | Son Güncelleme 1 saat önce

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu üyelerinin Meclis'teki görüşmesi sona erdi. Kritik görüşmenin ardından açıklama yapan AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop 'MHP ile beraber milli duruşu somutlaştırmış olduk' dedi. Öte yandan AK Parti ile MHP arasında oluşturulan ittifak komisyonunun adı, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu üyeleri, ilk toplantıyı yapmak üzere TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinin ilki TBMM’de düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Antalya Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

ŞENTOP: NELER YAPABİLİRİZ ONLARI KONUŞTUK

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, "MHP ile beraber bir ortak duruşu, milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu duruşu somutlaştırmış olduk. Milli mutabakat komisyonu önümüzdeki günlerde de neler yapabilirizin çalışılabileceği bir komisyon olacak. Bu çalışma, devletin yeniden yapılandırılması kapsamındaki kanun değişikliklerinin kapsayan bir çalışmadır" dedi.

KALAYCI: BİR MUTABAKAT VAR

Daha sonra söz alan MHP’li Mustafa Kalaycı da, "Temel anlamda bir mutabakat var. Komisyonumuz sadece seçim ittifakı değil uyum yasalarının da görüşülmesini kapsayacak. Önümüzdeki süreçte hızla hangi konuşları ele alacağımızı konuştuk" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
oyu kim verecek biz.. peki verecekmiyiz bir mhp li olarak tabi ki hayır .. bahçeliye oy moy yok..
hayirlara vesile olsun insallah geri kalan zaten fetoculer...
@hakanesen_1982 Feto AKP'nin kılcal damarlarıdır... Feto AKP'nin kurucusudur.. Feto AKP yöneticilerinin hocasıdır. şayet para dolu kasları sıfırlanan milyon dolarları elleri ile koymuş gibi bulmasaydı... hala fetoşun sümüklü mendilini hala yalayacaktınız......
Birgün AKP'yi desteklecegimi hiç düşünmezdim tesbihte hata olmaz akp nin yolu tamamen doğru yol oldu allah Tayyip'in yarr ve yardımcısı olsun
2019 sonları olacak %30 u goremeyecekler
şunlara baktıkca insanın gülesi geliyor milli duruşu karlaştırmışlar bir de
sizin tabiatınız belli: bahçeliden istediğinizi alın, sonra vurun kıçına tekmeyi, herkez bunu bekliyor.bahçeliye gülmek istiyorum.
PEKİ EYYYYYYYY RECEP BAHÇELİNİN SANA DEDİĞİ SÖZLERİ YUTTUNMU BU KADARMI OMURGASIZSINIZ
ARSIVLERDE..BOP TAŞERONLARINI BOYNUNDA YAHUDİ MADALYASI TAŞIYAN PAPAZLARLA KILISE AÇAN PAPA COCUKLARINI PYD YE KIRIDOR AÇAN HABURCU MEGRICI TURKLUGU BÖLÜCÜLÜK SAYAN TÜRKLÜK DÜŞMANI HAINLERI GORDUM..AKP'DEN IYI PARTIYE GECTIM. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !..
sayın Bahçeli'nin geçmişte söylediklerini yuttunuzmu yoksa siyasette dün dündür bu gün bugündür deriz yutkunuruz....,,.,......... hayırlı olsun??????
AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan bizans kalıntuligi PAPA çocukluğu son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak...
Millet gerçekleri görmeye başladı 2019 THE END sizin için
Akp ne zaman sıkışsa bahçeli can simidi oldu bu bahçeli bir proje mhp ye oy verenlerde bu projeye ortak oluyor ne yazıkki!!!!!!!!
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