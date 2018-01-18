AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu üyeleri, ilk toplantıyı yapmak üzere TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.
Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.
AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinin ilki TBMM’de düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Antalya Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.
ŞENTOP: NELER YAPABİLİRİZ ONLARI KONUŞTUK
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, "MHP ile beraber bir ortak duruşu, milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu duruşu somutlaştırmış olduk. Milli mutabakat komisyonu önümüzdeki günlerde de neler yapabilirizin çalışılabileceği bir komisyon olacak. Bu çalışma, devletin yeniden yapılandırılması kapsamındaki kanun değişikliklerinin kapsayan bir çalışmadır" dedi.
KALAYCI: BİR MUTABAKAT VAR
Daha sonra söz alan MHP’li Mustafa Kalaycı da, "Temel anlamda bir mutabakat var. Komisyonumuz sadece seçim ittifakı değil uyum yasalarının da görüşülmesini kapsayacak. Önümüzdeki süreçte hızla hangi konuşları ele alacağımızı konuştuk" diye konuştu.
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
Suç örgütü lideri İsmail Altınışık lüks rezidansta yakalandı!
Bütün ülke panikte! Fotoğraftaki skandal her şeyi ortaya çıkardı
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Terör örgütü PKK'nın kirli Afrin oyunu deşifre oldu
İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay
Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...
CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 13 yorum