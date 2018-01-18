AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu üyeleri, ilk toplantıyı yapmak üzere TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinin ilki TBMM’de düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Antalya Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

ŞENTOP: NELER YAPABİLİRİZ ONLARI KONUŞTUK

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, "MHP ile beraber bir ortak duruşu, milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu duruşu somutlaştırmış olduk. Milli mutabakat komisyonu önümüzdeki günlerde de neler yapabilirizin çalışılabileceği bir komisyon olacak. Bu çalışma, devletin yeniden yapılandırılması kapsamındaki kanun değişikliklerinin kapsayan bir çalışmadır" dedi.

KALAYCI: BİR MUTABAKAT VAR

Daha sonra söz alan MHP’li Mustafa Kalaycı da, "Temel anlamda bir mutabakat var. Komisyonumuz sadece seçim ittifakı değil uyum yasalarının da görüşülmesini kapsayacak. Önümüzdeki süreçte hızla hangi konuşları ele alacağımızı konuştuk" diye konuştu.