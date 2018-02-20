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AK Parti - MHP ittifakının adı belli oldu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 13:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından AK Parti - MHP ittifakının adının "Cumhur" olduğunu söyledi

AK Parti - MHP ittifakının adı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Erdoğan, ittifakın ismiyle ilgili bir soruya ,"Cumhur ittifakı diyebilirsiniz" cevabını verdi.

DEVAMI GELİYOR

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erdoğan ittifak

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