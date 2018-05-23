AK Parti milletvekili adayı Alpay Özalan: Davaya hizmet etmek için hazırım

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE U21 Milli Takımı teknik direktörü ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'den İzmir 2’nci bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı gösterildi. İzmir doğumlu olduğunu ve bu kente hizmet etmek istediğini belirten Özalan, 'ithal' aday olduğu yönündeki eleştiriler için "Bu davaya hizmet etmek için her türlü hazırım" dedi.
AK Parti’nin İzmir 2’nci bölge 2’nci sıradan aday gösterdiği teknik direktör Alpay Özalan, İzmir doğumlu olduğunu söyledi. Özalan, "İzmir’in çocuğuyuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız böyle bir göreve soyunmamı talep etti. Ona layık olmak için elbette çok çalışacağız" diye konuştu.
İzmir’e hizmet etmek için de çok çalışacağını vurgulayan Özalan, bu kentte hizmet edeceği için ayrı gurur duyduğunu belirtti. Listeye 2’nci sıradan girmesinin parti içinde bazı kişiler tarafından eleştirilmesini de değerlendiren Alpay Özalan, "Biz, bu davanın adamıyız. Bu davaya hizmet etmek için her türlü hazırım" dedi.
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