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AK Parti Milletvekili adaylarını YSK'ya sundu (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

AK Parti, milletvekili adaylarını YSK'ya sundu.

ANKARA, (DHA) - AK Parti, milletvekili adaylarını YSK'ya sundu.
AK Parti aday profili bilgi notuna göre, Toplam kadın aday sayısı: 126. Toplam erkek aday sayısı: 474. Ortalama yaş: 44. 25 yaş altı kişi sayısı: 57. En genç aday: Elif Nur Bayram (18 yaşında Kocaeli 11.sıra aday gösterilmiştir. Doğum tarihi: 11.02.2000). En yaşlı aday: Ahmet Munip Yıldızoğlu (70 yaşında. Mardin 4.sıra aday gösterilmiştir. Doğum tarihi 15.03.1948) 26.dönemde milletvekili olup aday olarak seçilenler: 167. Toplam engelli aday sayısı: 8. Toplam evli aday sayısı: 466.

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