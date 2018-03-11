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AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığınca düzenlenen kahvaltı programında Manisa Milletvekili Recai Berber partililerle buluştu.Çok sayıda partilinin katıldığı programda açılış konuşmasını yapan AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, 2019’da Alaşehir’i Ak belediyecilik ile tanıştıracaklarını belirterek, "Ankara ile Alaşehir aynı dili konuşmalı.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığınca düzenlenen kahvaltı programında Manisa Milletvekili Recai Berber partililerle buluştu.
Çok sayıda partilinin katıldığı programda açılış konuşmasını yapan AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, 2019’da Alaşehir’i Ak belediyecilik ile tanıştıracaklarını belirterek, "Ankara ile Alaşehir aynı dili konuşmalı. Ankara ile Alaşehir aynı dili konuştuğu taktirde buraya hizmet yağar. 2019 yerel seçimlerinde Alaşehir’i Ak belediyecilik ile tanıştıracağız" dedi.
Yerel seçimlerde Alaşehir başta olmak üzere 17 ilçe ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin mutlaka Ak belediyecilik ile tanıştırılmasının gerektiğini belirten AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili olarak da, "Suriye’de iç karışıklıklar ilk çıktığı zamanlar batılı ülkelere bölgede yaşayan masum sivillerin zarar görmemesi için tampon bölge oluşturulmasını önerdik. Ama kabul edilmedi. Fakat daha sonra sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmak istendi. Güneyimizde böyle bir şeye fırsat vermeyeceğimizi bütün dünyanın bilmesi gerekiyordu. Onun için bu harekat başlandı. Şimdilerde ise bakıyorsunuz tampon bölgeden bahsediyorlar. Sivil halkı korumak için değil, teröristleri korumak için isteniyor bu tampon bölge. Bazıları her gün canlı yayında yorumlar yapıyor bu operasyonlar daha hızlı yapılamaz mıydı diye. Terör örgütleri orada sivil insanları kalkan olarak kullanıyorlar. Oranın mazlum ve masum insanları var. Siz orayı terör örgütü mensubu, sivil halk ayrımı yapmaksızın vurmaya kalkarsanız, bu defa masum insanları da hedef almış olursunuz. Biz tarih boyunca bunu yapmadık. Bütün savaşlarda bunu gözettik, ecdadımız da bu şekilde yaptı. Bu bizim inancımızın, medeniyetimizin gereği bizi diğerlerinden ayıran da bu. Belki daha yavaş hareket edilebiliyor ama neticeye bakmak lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Afrin’in tamamını temizleyeceğiz" diye konuştu.
Programa, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nadire Kocatürk, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Şükrücan Taşpınar, mahalle muhtarları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu

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AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu

AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu
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AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu

AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu
3 / 6

AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu

AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu
4 / 6

AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu

AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu
5 / 6

AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu

AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu
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AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu

AK Parti Milletvekili Berber, Alaşehir’de partililerle buluştu
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