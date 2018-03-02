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AK Parti Milletvekili Yel: “Tekirdağ her yıl daha fazla yatırım almaktadır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın Tekirdağ üzerinden hükümete yönelik eleştirilerine cevap vererek, “Tekirdağ her yıl daha fazla yatırım almaktadır” dedi.Mustafa Yel, yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanlığının verilerini de paylaşarak, “Kamu yatırımlarının illere göre dağılımında Tekirdağ’ımız, 2015 yılında 400 milyon 158 bin TL ile yüzde 1,14 oranıyla 24 sıraya gelmiş, 2016 yılında 501 Milyon 320 bin TL ile yüzde 1,23 oranıyla 15.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın Tekirdağ üzerinden hükümete yönelik eleştirilerine cevap vererek, “Tekirdağ her yıl daha fazla yatırım almaktadır” dedi.
Mustafa Yel, yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanlığının verilerini de paylaşarak, “Kamu yatırımlarının illere göre dağılımında Tekirdağ’ımız, 2015 yılında 400 milyon 158 bin TL ile yüzde 1,14 oranıyla 24 sıraya gelmiş, 2016 yılında 501 Milyon 320 bin TL ile yüzde 1,23 oranıyla 15. sıraya gelmiş, en son 2017 yılında ise 595 milyon 744 bin TL ile 1,12 oranıyla 21. sırada yer almıştır. Denilenin aksine Tekirdağ her yıl daha fazla yatırım almaktadır. Kamu yatırımlarının illere göre dağılımında 2003 yılında 65. sırada yer alan Tekirdağ’ımız hamdolsun AK Parti İktidarında 2017 yılında 21. sıraya yükselmiştir. Merkezi Hükümet Tekirdağ’a hizmet etmiyor diyenlere, İller Bankası aracılığıyla CHP’li Belediyelere toplam 222 milyon 565 bin 462 lira kredi tahsis edilmiş, bunun 49 milyon 924 bin 155 lirası harcanmıştır. Hak edişlere göre kalan miktarlar da Belediyelerce kullanılacaktır. Hiçbir kısıntı ve kesinti söz konusu değildir. Oy ayrımı yapan, Tekirdağ’a hizmet etmeyen hükümet bu yatırımları nasıl yapmış oluyor” ifadelerini kulandı.

CHP’li belediyelere ayrılan bütçe
İller Bankasından Tekirdağ’daki ilçe belediyelerine ayrılan bütçeyi de değerlendiren Mustafa Yel, Çerkezköy Belediyesine 2015, 2016 ve 2017 yılları için toplam 12 milyon 900 bin TL, Hayrabolu Belediyesine 2016 yılında toplam 11 milyon TL, Malkara Belediyesine 2014 ve 2017 yıllarında toplam 10 milyon 700 bin TL, Marmaraereğlisi Belediyesine 2015 yılında toplam 3 milyon TL, Saray Belediyesine 2014, 2015 ve 2017 yılları için toplam 6 milyon 90 bin 150 TL, Süleymanpaşa Belediyesine 2015, 2016 ve 2017 yılları için toplam 25 milyon 756 bin 680 TL, Şarköy Belediyesine 2014, 2015 yılları için toplam 2 milyon 948 bin 900 TL kredi kullandırılmıştır. Tekirdağ’ın altyapısı Merkezi Hükümetin desteği ile yapılmakta ancak beceriksiz CHP’li yöneticiler nedeniyle bu işleri yüzlerine gözlerine bulaştırmaktadırlar” dedi.
Açıklamasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binasına da değinen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel şöyle devam etti:

“Tekirdağ’ı CHP’li belediyelerden kurtarıp, Tekirdağ’a çağ atlatıp, marka şehir yapacağız”
“Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası işi ile ilgili de CHP’li yöneticilerin kaynakları etkin kullanamaması, iş bitirme kabiliyet yoksunluğunu örtbas etmek için işi tekrar AK Parti İktidarını ve Hükümeti hedef alan açıklamalara yöneltmektedirler. Bu kadar krediyi ve kaynağı CHP’li Tekirdağ Büyükşehir ve ilçe belediyelerine kim sağlamıştır. Türkiye’de başka bir iktidar mı vardır? AK Parti iktidarında inşallah 2019 Yerel Seçimlerinde Tekirdağ’ı CHP’li belediyelerden kurtarıp, Tekirdağ’a çağ atlatıp, marka şehir yapacağız.”

“Tekirdağlı hemşerilerim de hizmetin en iyisine layıktır”
AK Parti olarak oy ayrımı yapmadıklarını ifade eden Mustafa Yel, “Biz AK Parti İktidarı olarak oy versin vermesin tüm şehirlerimiz arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürmenin, eser üretmenin mücadelesini veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza aynı mesafedeyiz. 80 milyon vatandaşımız hepsi birinci sınıf vatandaştır. Hizmetin en iyisine layıktır. Tekirdağlı hemşerilerim de hizmetin en iyisine layıktır. Tekirdağ’ımızı Marmara’nın parlayan yıldızı yapacağız. İnşallah 2019 Yerel Seçimlerinde de bu beceriksiz, kaynaklarını iyi ve yerinde kullanamayan, basiretsiz CHP belediyelerinden halkımızı kurtarıp AK Parti Belediyecilik anlayışını getireceğiz. Halkımıza kaliteli, konforlu hizmeti sunup yüzünü güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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