Almanya’da dün bir caminin molotoflu saldırıya uğraması ile ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Her gün Almanya’da müslümanlara yönelik 10’un üzerinde saldırı var" dedi.

Güç Araştırmaları Vakfı tarafından Bağcılar’da bir otelde "İslamofobi ile Mücadale: Kapsamlı ve Etkin Çözümlere Doğru" isimli çalıştay programı düzenlendi. Dünyanın farklı ülkelerinden yetkililerin katıldığı çalıştay öncesi AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, dün Baden Württemberg eyaleti Lauffen kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Camii’ne düzenlenen ve terör örgütü PKK tarafından üstlenilen molotoflu saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeneroğlu, müslümanlara yönelik saldırıların son zamanlarda çekilemez hale geldiğini ifade ederek, "Çok ciddi anlamda ayrımcılık vakaları var. Bunlarla daha ciddi bir şekilde mücadele etmek anlamında sahada çalışan ayrımcılık ile mücadele dernekleriyle nasıl daha etkin çözümler gerçekleştirebiliriz bunu göreceğiz. Almanya’daki saldırı bir tesadüf değil. Son yılın resmi rakamlarına göre 2017 yılında Almanya’da her gün müslümanlara yönelik 3 saldırı gerçekleştiriliyor, camilere ya da Müslümanların kendisine. Bu rakamlarda tam gerçeği yansıtmamakta. Devlette müslümanların taleplerine rağmen istatistik tutuyor bu rakamlarda öyle ortaya çıkıyor. Her gün Almanya’da Müslümanlara yönelik 10’un üzerinden saldırı var. Dün ki saldırı gibi saldırıları eskiden Almanya’da ırkçı dazlaklar yapıyordu. Şimdi bunu PKK’lılar da yapmaya başladı. Dün ki saldırlarda o ortaya çıktı. PKK’nın yaptığı bir saldırı. Dün yine kundaklanan bir cami ziyaret ettik orada. Orada 2014 yılında Berlin’in merkezinde kundaklanan bir camiyi de ziyaret ettik. Tekrar restore edildi yenilendi. Fakat daha da failleri bulunamadı. Buradaki temel problemde maalesef müslümanlara yönelik saldırılarda devlet üzerine gitmiyor. Toplumsal dayanışma yok siyasetçiler oralı değil. Kınamalarını bildirmiyorlar. Kamuoyu bundan bahsetmiyor. Dolayısı ile bunları daha fazla duyurmak kamuoyunu hassasiyetini daha fazla bunlara çekmek konusunda dünyanın her bölgesinde gelenlerle bunları konuşacağız" dedi.