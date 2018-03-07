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AK Parti milletvekillerinin Afrika izlenimleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:09 | Son Güncelleme

İstanbul Milletvekili Kaynarca: "Bize, zaman ve birikim kaybettiren FETÖ, aslında Türkiye'nin adını kullanarak bir taraftan da uşaklığını yaptığı güçlere hizmet ediyordu. Bunu yapanların, bize kaybettirdiklerini kazanmak adına bundan sonra çok daha fazla çalışarak, daha güçlü olarak o Afrika'da ticari, ekonomik, tarım, sağlık ve eğitim alanındaki ilişkilerimizi güçlü tutarak, arayı kapatacağız" - Elazığ Milletvekili Öztürk: "Cezayir'de Türkoloji enstitüsü kurulacak" - Denizli Milletvekili Tin: "Afrika'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kimsesizlerin sesi' olarak görülüyor" - Bursa Milletvekili Gözgeç: "Biz yeni dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz"

Türkiye-Moritanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, "Bize, zaman ve birikim kaybettiren FETÖ, aslında Türkiye'nin adını kullanarak bir taraftan da uşaklığını yaptığı güçlere hizmet ediyordu. Bunu yapanların, bize kaybettirdiklerini kazanmak adına bundan sonra, çok daha fazla çalışarak, daha güçlü olarak Afrika'da ticari, ekonomik, tarım, sağlık ve eğitim alanındaki ilişkilerimizi güçlü tutarak, arayı kapatacağız." dedi.

Kaynarca, Meclis'te, TBMM Moritanya, Cezayir, Senegal ve Mali parlamentolar arası dostluk grubu başkanları ile düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 günlük Afrika ziyaretinde heyette yer aldıklarını ve izlenimlerini paylaşmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin tarihi olduğunu belirten Kaynarca, iki ülkenin yaptığı tüm çalışmalar ve iş birliği anlaşmalarında, "kazan kazan" anlayışının esas alındığını ifade etti.

Hemen hemen her ülkede, 7-8 sözleşmeye imza atıldığını dile getiren Kaynarca, bunun Türkiye için önemli bir sürecin başlangıcı olduğunun altını çizdi.

Afrika'nın yıllarca "kara bir ülke" olarak tasvir edildiğini ancak çok bereketli topraklarının bulunduğuna dikkati çeken Kaynarca, Moritanya, Cezayir, Senegal ve Mali'nin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Türkiye'ye destek verdiğini ve buralardaki FETÖ okullarını Maarif Vakfına devrettiğini anlattı.

Kaynarca, "Bize, zaman ve birikim kaybettiren FETÖ, aslında Türkiye'nin adını kullanarak bir taraftan da uşaklığını yaptığı güçlere hizmet ediyordu. Bunu yapanların, bize kaybettirdiklerini kazanmak adına bundan sonra, çok daha fazla çalışarak, daha güçlü olarak o Afrika'da ticari, ekonomik, tarım, sağlık ve eğitim alanındaki ilişkilerimizi güçlü tutarak, arayı kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Moritanya'ya cumhurbaşkanılığı düzeyinde ilk ziyaretin gerçekleştirildiğini vurgulayan Kaynarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sevgi gösteren halkı selamladığını hatırlatarak, bunun Türkiye'nin sorumluluğun ne kadar fazla olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kaynarca, Türkiye ve Afrika ülkelerinin ortak tarihle, ortak geleceği yeniden kuracağını dile getirdi.

- Cezayir'e Türkoloji enstitüsü

Türkiye-Cezayir Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk ise Cezayir'deki ziyaretle, iki hükümet arasındaki ilişkileri ve yatırımları artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Oradaki Osmanlı eserinin TİKA tarafından ihya edildiğini, bunu görmekten mutlu olduklarını anlatan Öztürk, Türkiye ve Cezayir arasında enerji başta olmak üzere ikili anlaşmalar imzalandığını belirterek, doğalgazda fiyat indirimi olabileceğini bildirdi.

Cezayir'de Türkçe'ye karşı bir ilgi olduğunu aktaran Öztürk, Cezayir'de Türkoloji enstitüsü kurulacağını, iki ülkenin karşılıklı olarak kültür evi açması konusunda da görüşmeler yapıldığını vurguladı.

Ziyaretlerin iki ülke ilişkilerinin artırılmasına katkı sağlayacağına işaret eden Öztürk, "AK Parti iktidara gelmeden önce 14 Afrika ülkesinde elçilik vardı, bu sayı şimdi 41 elçiliğimiz var. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi inşallah bu elçilik sayısını artıracağız." dedi.

- " Afrika, dünya için önemli"

Türkiye-Senegal Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise Senegal ile 5 anlaşma yapıldığını söyledi.

Afrika'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kimsesizlerin sesi" olarak görüldüğünü belirten Tin, halkın sevgi gösterisiyle karşılaştıklarını belirtti. Tin, "Afrika dünya için çok önemli. İlk bin yıl Asya ve Türklerin yılıydı, ikinci bin yıl Avrupa'nın, üçüncü bin yıl artık Afrika'nın yılı olacaktır ve Afrika'da Türkiye yeniden doğacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Mali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de ziyaretin cumhurbaşkanlığı düzeyinde Mali'ye yapılan ilk ziyaret olduğunu ve ziyarette 8 anlaşma imzalandığını kaydetti. İki ülkenin kardeş olduğunun altını çizen Gözgeç, "Bugüne kadar kan, gözyaşı, kölelik, vicdansızlık üzerine kurulmuş sömürü düzenleri, Afrika'ya imha için gitmişler, biz inşa için gidiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, biz yeni dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz. " diye konuştu.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca

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