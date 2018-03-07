AK Parti milletvekillerinin Afrika izlenimleri

Türkiye-Moritanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, "Bize, zaman ve birikim kaybettiren FETÖ, aslında Türkiye'nin adını kullanarak bir taraftan da uşaklığını yaptığı güçlere hizmet ediyordu. Bunu yapanların, bize kaybettirdiklerini kazanmak adına bundan sonra, çok daha fazla çalışarak, daha güçlü olarak Afrika'da ticari, ekonomik, tarım, sağlık ve eğitim alanındaki ilişkilerimizi güçlü tutarak, arayı kapatacağız." dedi.

Kaynarca, Meclis'te, TBMM Moritanya, Cezayir, Senegal ve Mali parlamentolar arası dostluk grubu başkanları ile düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 günlük Afrika ziyaretinde heyette yer aldıklarını ve izlenimlerini paylaşmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin tarihi olduğunu belirten Kaynarca, iki ülkenin yaptığı tüm çalışmalar ve iş birliği anlaşmalarında, "kazan kazan" anlayışının esas alındığını ifade etti.

Hemen hemen her ülkede, 7-8 sözleşmeye imza atıldığını dile getiren Kaynarca, bunun Türkiye için önemli bir sürecin başlangıcı olduğunun altını çizdi.