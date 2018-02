AK Parti MKYK Toplantısı

Ünal, bugüne kadar 47 il ve 835 ilçede kongrelerin tamamlandığını ifade ederek, bütün kongreleri nisana kadar tamamlamayı planladıklarını, olağan kongreyi ise 12 Eylül 2018'de yapmayı düşündüklerini söyledi.

Milli Mutabakat Komisyonundaki üyelerin genel başkanlarla bir görüşmesinin olup olmadığının sorulması üzerine Ünal, her iki siyasi partinin komisyon başkanlarının her toplantıdan sonra genel başkanlarını bilgilendirdiğini belirtti. Komisyonun AK Parti'li Başkanı Mustafa Şentop'un, MHP'nin komisyon başkanı Mustafa Kalaycı'nın her toplantı sonrasında genel başkanları bilgilendirdiklerini ifade eden Ünal, "Sayın genel başkanların önümüzdeki süreçte planlanmış bir görüşmesi şu an için söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin bir soru üzerine Ünal, görüşmenin bir nezaket ziyareti çerçevesinde geçtiğini söyledi.

Samimi bir ortamda karşılıklı Türkiye'nin gündemine dair bazı değerlendirmelerin yapıldığını aktaran Ünal, Karamollaoğlu'nun uyum yasalarına ilişkin raporlarını da ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu ifade etti. Ünal, görüşmede Türkiye'nin gündemindeki temel meselelerin de ele alındığını ancak ittifak konusunda herhangi bir zemin oluşturacak bir değerlendirme yapılmadığını belirtti.