AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvurularının bugün başlatıldığını ve sürecin 29 Nisan 2018 Pazar sona ereceğini bildirdi. Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MKYK'nin bazı yetkilerini Seçim İşleri Başkanlığına devrettiğini söyleyen Ünal, AK Parti'nin tüm seçim çevrelerinde seçime iştirak edeceğini ifade etti. Ünal, "Partimiz listesinden gösterilecek adayların tespiti ve sıralamasının bütün seçim çevrelerinde merkez yoklaması usulüyle yapılmasına ki bunu da biz 3-4 Mayıs'ta temayüllerimizi gerçekleştireceğiz. Tam olarak 2 Mayıs Çarşamba, 3 Mayıs Perşembe ve 4 Mayıs Cuma günü de temayül sonuçlarının tasnifini gerçekleştireceğiz. Partimize adaylık başvurularının 24 Nisan 2018 Salı günü başlamasına, yani bugün itibarıyla partimize adaylık başvurularını başlatıyoruz ve 29 Nisan 2018 Pazar günü sona eriyor." diye konuştu.

Milletvekili adaylık başvurusunun doğrudan genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına başvuru formu ve eklerini teslim etmek suretiyle bizzat yapılacağını dile getiren Ünal, erkek milletvekili aday adaylarından 6 bin lira, kadın ve 18-25 yaş arası aday adaylarından 3 bin lira ve engelli aday adaylarından ise engellilik halini belgelemeleri şartıyla bin lira aidat alınmasına, bu konularda da MYK'nin yetkili kılınmasına karar verildiğini ifade etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünal, MYK'ye üç dönem kuralına ilişkin yetki devrinin söz konusu olup olmadığı ve bu kuralın hangi kapsamda uygulanacağına ilişkin bir soru üzerine, son tüzük değişikliğiyle 3 dönem kuralının MKYK'nin yetkisine bırakıldığını, MKYK'nin de bu yetkisini MYK'ye bıraktığını anımsattı. Ünal, 3 dönem kuralına takılan partili sayısına ilişkin soru üzerine ise, "Öyle bir envanter şu anda çıkarmış değiliz." karşılığını verdi. - Diğer partilerle görüşmeler BBP ile olası ittifakın ne boyutta olacağına ve HÜDA PAR ile de bir görüşme olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise Ünal, daha önceki açıklamalarında görüşmeler konusunda herkese kapılarının açık olduğunu ifade ettiklerini hatırlattı.

BBP'nin daha önceden bir deklarasyonu olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve cumhur ittifakını desteklediği yönünde açık beyanları bulunduğunu söyleyen Ünal, bu açıklamalar sonrası BBP ile görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve kendisinin bir görüşme yapacağını belirten Ünal, görüşmelerin devam ettiğine, henüz netleşmiş bir ittifak çerçevesi olmadığına işaret etti. Ünal, "Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi ile de oturup bir ittifak çerçevesi oluşturacağız. Bugüne kadar karşılıklı görüşmelerimiz bizim niyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmamızın yanı sıra ittifak protokolü dediğimiz protokol oturulup üzerinde konuşulacak, çalışılacak teknik bir detay. Dolayısıyla henüz daha o teknik detay noktasında bir çalışma gerçekleşmedi." diye konuştu. Demokrat Parti heyeti ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Ünal, "HÜDA PAR ve Demokrat Parti ile planlanmış şu an için bir görüşme söz konusu değil." karşılığını verdi.

Bir gazetecinin CHP'de adaylık için CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adının öne çıktığını hatırlatarak, "15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçtiği basın toplantısında CHP'li milletvekillerinin üzgün yüz ifadeleri tartışma konusu oldu, buna yorumunuz ne olur?" şeklindeki sorusu üzerine Ünal, şunları söyledi: "Güneş Motel vakası maşeri vicdanda büyük bir yara açtı, unutulmadı. Bakın böyle bir şey olduğunda herkes aynı anda adeta bir travmatik etki gibi Güneş Moteli hatırladı. Neden? Çünkü insan kendi iradesinin herhangi bir şekilde kendi temsilcisinin, kendi iradesiyle seçilmiş bir milletvekilinin böyle bir pazarlığın içerisinde olmasından rahatsızlık duyuyor. Pazarlık parayla olduğu zaman kirli bir pazarlık, parasız olduğu zaman bu tür pazarlıklar kirli olmayan mıdır? Hayır, her zaman parayla olmaz pazarlık. Güneş Motel pazarlığı parayla oldu belki ama bugün bu pazarlığın niteliği, şekli, içeriği hangi çerçevede, hangi nüfuzları içerdiğini görüyoruz." Burada ahlaki bir sorun gördükleri için sert bir tepki verdiklerini dile getiren Ünal, "Bir siyasetçi olarak, siyasetin içerisinde bulunan ve siyasetin ahlakını korumanın siyasetçinin bir sorumluluğu olduğuna inanan bir insan olarak buna sert bir tepki verdik. Öyle birilerinin köşesinde yazdığı ya da söylediği gibi birilerinin ifade ettiği gibi eğer bir panik durumu varsa bu panik durumu 'Erken yakalandık, yangından mal mı kaçırıyorlar' diyen ana muhalefetin bir panik durumu var" değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerinin son derece rahat ve hazır olduğunu söyleyen Ünal, kongre sürecinde 60'ın üzerinde miting yaptıklarını anımsattı. "Bizim sahayla siyasetle kampanyayla kamuoyuyla kurduğumuz iletişimle ilgili bir sorunumuz yok." ifadesini kullanan Ünal, her şeyi kamuoyunun önünde yaptıklarını söyledi. - "Bizim milletten kaçıracak bir şeyimiz yok" Yaptıkları her işin şeffaf olduğunu ve ittifak yasasını da gizli kapaklı işler olmasın, her şey milletin gözü önünde cereyan etsin diye çıkardıklarını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti: "Bunlar ama eski, kirli alışkanlıkları, bunların eski kapı arkasında iş görme alışkanlıkları, gizli kapaklı işlerden hoşlanmaları... Hala gizli kapaklı birtakım işler çeviriyorlar. O onunla görüşüyor, o ona bir şey diyor, o diyor ki 'Ben aday olacağım', öbürü 'Sen aday olmasan da başka bir şey yapsak. Ben sana 15 tane milletvekili göndereyim, sen başka bir şey yap, grup kur.' Yahu bunlar bu milletin gözü önünde olmalıdır. Biz bu düzenlemeyi bunun için yaptık. Bizim milletten kaçıracak bir şeyimiz yok. Siz niye gizli kapaklı yapıyorsunuz bu işleri? Üstelik bu işleri gizli kapaklı yapmakla kalmıyorsunuz, 15 tane milletvekiline 'Hadi bakalım istifa et' diyorsunuz. Peki istifa ettiler de ne oldu? Dün gördük, gidip İYİ Parti'nin sıralarına oturmadılar. O istifa ettiği söylenen milletvekillerinin sosyal medya hesaplarına girin, hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözüküyorlar."

- "Bazı milletvekilleri sessiz ve derinden ağlıyorlardı" Ünal, CHP'li milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçişiyle ilgili "Kiraya verildi" dediklerinde kendilerine tepki gösterdiklerini aktararak, "Yahu mülkiyetleri, esas kendileri bu söz konusu partide gözüküyor. Bunu söylediğimiz zaman niye kızıyorsunuz? Şimdi bu duruma burada çok açık bir ahlaki sorun varken sessiz mi kalalım? Yani siyasetin namusunu, ahlakını, milletin iradesinin gereği olan temsilin etiğini korumak tabii ki siyasetçi olarak bize düşüyor." dedi. Burada meselenin bir siyasi ahlak meselesi olduğunun altını çizen Ünal, şunları kaydetti: "Bizim tepkimizin nedeni buradaki siyasi ahlaksızlığadır. Hem siz ilkeli ittifaktan, ilkeler ittifakından bahsedeceksiniz ondan sonra kalkacaksınız kiralık işler yapacaksınız. Buna hepimiz tepki göstermeliyiz. Bu, tepki gösterilmesi gereken bir şeydir. Zaten bunu o milletvekillerinin o gün gözyaşlarında gördünüz. Hangi tehditle oraya gönderildiler bilmiyorum ama bazı milletvekilleri sessiz ve derinden ağlıyorlardı." dedi. (Sürecek)

AK Parti MKYK Toplantısı

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: (2) - "Bugün itibarıyla partimize adaylık başvurularını başlatıyoruz ve 29 Nisan 2018 Pazar günü sona eriyor" - "HÜDA PAR ve Demokrat Parti ile planlanmış şu an için bir görüşme söz konusu değil" -

1 / 9 AK Party's Deputy Chairman and Spokesman Mahir Unal

2 / 9 AK Party's Deputy Chairman and Spokesman Mahir Unal

3 / 9 AK Party's Deputy Chairman and Spokesman Mahir Unal

4 / 9 AK Party's Deputy Chairman and Spokesman Mahir Unal

5 / 9 AK Party's Deputy Chairman and Spokesman Mahir Unal

6 / 9 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

7 / 9 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

8 / 9 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal